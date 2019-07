Yaz Sıcaklarını Bosch Klima Modelleri ile Atlatın!

Yaz sıcaklarının en yüksek değerlerine ulaştığı temmuz ve ağustos aylarında, ortam ısısını ideal dereceye düşüren ve hava kalitesini koruyan klimalar, yaşam alanlarına hem sağlık hem konfor getiriyor. Yaşam kalitesini artıran çözümlerin öncüsü Bosch Termoteknoloji, yeni nesil teknolojilerle ürettiği klima modelleri ile evinizi ve iş yerinizi üstün performans ve maksimum enerji tasarrufu ile buluşturuyor. Bir klimadan beklentisi yalnızca ortam ısısını düşürmekle sınırlı kalmayan doğa dostu Bosch Termoteknoloji kullanıcıları, hava kalitesini yükselten, akıllı teknolojiler ile kullanım kolaylığı sağlayan, enerji kaynaklarını koruyan iklimlendirme sistemleriyle yaşam alanlarında tasarruflu, konforlu serinliğin tadını çıkarıyor. Siz de bu yaz yeni nesil teknolojilerin öncüsü Bosch klima modelleri ile tanışabilir, geleceğin teknolojilerini bugünden kullanmanın ayrıcalığını hissedebilirsiniz.

Bosch Klima Çeşitleri Ortam Havasının Kalitesini Yükseltiyor

Ev tipi kullanıma uygun split klimalar, Bosch teknolojisiyle buluştuğunda, serin ve sağlıklı ortam havasını yakalamak tek bir tuşla mümkün hale geliyor. Yüksek yoğunluk özelliğine sahip biyolojik filtreler ve ultra iyonlaştırıcılar ile yaşam alanlarının hava kalitesi iyileşiyor, havadaki nem kontrolü sağlanıyor. Üstelik Bosch klimaların kendi kendini temizleme özelliği sayesinde filtrelenen patojenlerin yaşamasına izin verilmiyor. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için en ideal değerlere sahip olan ortam havası, tüm çalışma fonksiyonlarında aynı performansı gösteren klimanız sayesinde korunuyor.

En Sıcak Bölgelerde Bile Yüksek Performans

Eviniz ya da iş yeriniz ne kadar geniş, yaşadığınız coğrafyanın iklimi ne kadar yakıcı olursa olsun, Bosch duvar tipi klima modelleri ile 50 derece ve üzeri sıcaklıklarda bile güvenli soğutma konforunu yaşayabilirsiniz. Yapılan testler ve ölçümler, Bosch Termoteknoloji’nin sunduğu soğutma teknolojisinin yetmiş farklı dış ortam ısısına uyum sağladığını gösteriyor. Cihazların ısıtma ve soğutma gücünü gösteren bu değerler ile her tip ortamda, her iklimde ve tüm cephelerdeki yapılarda ideal ortam ısısını yakalamak böylece mümkün oluyor.

İhtiyacınız Kadar, Kolay Ve Konforlu Enerji Kullanımı

Doğa dostu inovatif çözümlere imza atan Bosch Termoteknoloji, değişen dünya iklimine ve atmosfer yoğunluğuna uyum sağlama özelliğini, geliştirdiği Inverter teknolojisi sayesinde başarıyor. İstenilen serinliğe ya da ısıtmaya kısa sürede ulaşmayı sağlayan kompresörler, devir hızını otomatik olarak ayarlıyor ve ihtiyacınız olan ısı derecesine daha çabuk, daha az enerji kullanarak ve daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca hızlı sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmeyi önleyen engelleyici sistemler sayesinde enerji tasarrufu sağlayabilir, voltaj düşüşlerine karşı alınan önlemler ile elektrik enerjisini çok daha verimli kullanabilirsiniz. A++ enerji sınıfında yer alan klimaları tercih ederek doğal kaynakların korunmasına ve elektrik tasarrufuna katkı sağlayabilirsiniz. Ayrıca, en son Inverter teknolojisiyle donatılmış cihazınız enerji tüketimini en aza indirirken, siz de ECO fonksiyonu ve bekleme modu seçenekleriyle tasarruf düzeyinizi artırabilirsiniz.

Sessiz Çalışma Ve Kolay Kullanım İnovatif Tasarımlarla Buluşuyor

Yaşam için teknoloji felsefesinin öncüsü Bosch Termoteknoloji, yaşam alanlarına estetik kazandıran yenilikçi tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcı ve doğa dostu iklimlendirme sistemlerinin yaratıcısı Bosch tasarımları, kompakt boyutlar, farklı renk seçenekleri ve her ortama uyum sağlayan dizaynıyla klima kullanımını bambaşka bir boyuta taşıyor. Sessiz çalışma teknolojisiyle donatılmış dış ve iç ünitesi, rahat ve huzurlu ortamlar yaratıyor. Bosch Termoteknoloji klima fiyatları yaza özel avantajlarla dikkat çekerken, sayısız konfor işlevine sahip cihazlar, kendinden açıklamalı ekran, modülasyonlu sıcaklık ve hava akış kontrolü gibi otomatik fonksiyonlar sayesinde yaz boyu konforlu serinliğin tadını çıkarmanız için tasarlanıyor. Follow Me ve Self Clean gibi akıllı özellikler, ihtiyaçlarınıza duyarlı çalışmayı sağlarken Bosch Termoteknoloji uzmanlığında üretilen klima modelleri hayatınıza değer, konfor ve ayrıcalık katmaya devam ediyor.