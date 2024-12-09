Epson, Yeni Projeksiyon Serisini Tanıttı

Yeni Operasyon Merkezi ve Bölgesel Büyüme

META-CW Asya Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Suat Özsoy, yeni bölgesel operasyon merkezi hakkında bilgi verdi. Dubai’de kurulan merkez, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya’da faaliyet gösteriyor ve 300’den fazla çalışanıyla 80’den fazla ülkeye hizmet sunuyor. Özsoy, bölgedeki yatırımların devam edeceğini belirterek, sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Tüketici Beklentilerine Uygun Çözümler

Epson Türkiye Pazarlama Müdürü İdil Turunç ise yeni projeksiyon serisinin modern kullanıcıların beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandığını söyledi. Turunç, araştırmalara göre 25-40 yaş arasındaki tüketicilerin büyük bir bölümünün sabit televizyonlar yerine esnek izleme deneyimini tercih ettiğini belirtti. Bu doğrultuda geliştirilen EpiqVision Mini ve Ultra Serileri’nin kullanıcı geri bildirimleri dikkate alınarak tasarlandığını ifade etti.

Yeni Ürünler: EF21, EF22 ve Ultra Lazer Projektörler

Toplantıda tanıtılan EF21 ve EF22 taşınabilir lazer projektörler, kompakt tasarımlarının yanı sıra yüksek görüntü kalitesi ve kullanım kolaylığı sunuyor. Full HD HDR kalitesinde 150 inçe kadar görüntü yansıtabiliyor ve Google TV desteği ile Netflix, Disney+ gibi platformlara erişim sağlıyor.

Ultra kısa mesafe lazer projektörler LS650 ve LS800 ise 4K çözünürlükte geniş ekran deneyimi sunarak özellikle oyun ve sinema tutkunlarına hitap ediyor. Yamaha ses sistemiyle desteklenen bu cihazlar, yüksek görüntü kalitesini güçlü ses performansıyla birleştiriyor.

Epson’un yeni ürünleri, hem ev hem de iş kullanıcılarına yönelik geniş bir yelpazede çözümler sunmayı hedefliyor.