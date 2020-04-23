Evde geçen günlerin en büyük eğlencesi: LG XBOOM

LG Electronics, XBOOM ile mükemmel ses kalitesini evlere getiriyor. Kompakt boyutlarına rağmen olağanüstü bir ses sunan LG XBOOM Bluetooh Hoparlörler, karaoke modu, ses efektleri, ritme göre değişen çok renkli aydınlatması, kablosuz parti bağlantısı, çoklu Bluetooh özelliği ve DJ’liğe özenenler için üzerinde bulunan jog wheel’i ile evde ailecek eğlence sağlıyor.

LG Electronics (LG), evde oturduğu zamanlara hareket ve eğlence katmak isteyenler için LG XBOOM’u sunuyor. Profesyonel ses kalitesinde müziğin evlerde, ailelerle de dinlenebileceğini kanıtlayan LG XBOOM serisi, 2000 Watt’a kadar çıkan sesi ile dikkatleri çekiyor. Ses teknolojisi lideri İngiliz MERIDIAN Audio’nun eşsiz teknolojisini sunan LG XBOOM hem evde, hem bahçe, balkon gibi açık alanlarda, yüksek çözünürlüklü sesleri dinleme imkanı sunarak müzikseverlere olağanüstü ses deneyimi yaşatıyor. LG XBOOM, ritme göre değişen rengi ve yaydığı ışık şeritleriyle evleri büyülü ortamlara dönüştürüyor.

Karaoke LG XBOOM’dan Sorulur

LG XBOOM’da bulunan ve parçadaki vokalleri kısmak için kullanılan ses kesici ve müziği kullanıcının sesine göre ayarlayan anahtar değiştirici ile şarkı söylemek kolay ve keyifli bir hal alıyor. Ayrıca 18 farklı vokal efekti ailecek karaoke yapmayı daha da eğlenceli hale getiriyor.

Kablosuz Bağlantı ile İki Kat Fazla Ses

LG XBOOM serisinin bazı modellerinde sesi yükseltmek için iki LG XBOOM sistemini kablosuz olarak birbirine bağlamak yeterli oluyor. Böylelikle, ekstra bir hoparlör daha güçlü ses ve daha fazla eğlence anlamına geliyor. LG XBOOM’un Bluetooth® bağlantısının yanı sıra, 2 USB bağlantı noktası, DVD ve CD’yi de kapsayan farklı giriş seçenekleri bulunuyor. Üstelik farklı LG XBOOM modellerinde 3 Bluetooth aygıtına kadar aynı anda bağlantı sağlanabiliyor ve cihazlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Evdeki DJ

Evdeki eğlenceyi profesyonelce yönetmek isteyenler için farklı modelleri bulunan LG XBOOM ile sratch için jog wheel’i döndürmek ya da ses efektleri eklemek, parça bölümlerini döngüye almak için bir düğmeye basmak yeterli. Ayrıca, kullanıcılar DJ uygulaması ile XBOOM’larını uzaktan yönetebiliyor, akıllı telefonlarından çeşitli DJ ses efektlerini kullanarak eğlencelerine eğlence katabiliyorlar.

Tek başına dev bir müzik sistemine bedel olan LG XBOOM’lar kolay taşınabilme özellikleriyle de dikkat çekiyor.