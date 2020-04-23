Kaspersky uzaktan çalışanları koruyan yeni aracını kullanıma sundu

Kaspersky Endpoint Security Cloud’un yeni sürümü, şirketlere gölge BT üzerinde daha fazla denetim imkânı sunuyor. Yeni bulut özelliği ile BT yöneticileri, çalışanların riskli olması muhtemel uygulamaları ve siteleri izinsiz kullanmasını engelleyerek kurumsal güvenlik politikalarına uyulmasını sağlıyor. Bulut hizmetleri üzerinden denetim sayesinde kurumlar, veri sızıntısı riskini azaltırken çalışanların da işlerini her yerden yürütebilmesini sağlıyor.

“Uzaktan Çalışma Durumu” raporuna göre neredeyse tüm çalışanlar (%99) bazı zamanlarda uzaktan çalışmaya sıcak bakıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ise bu “sıcak bakma” durumunun “mecbur kalmaya” dönüştüğünü görüyoruz. Mart 2020’de General Motors, Apple, JP Morgan gibi sektör lideri şirketler ve dünya genelinde birçok küçük şirket COVID-19 salgını nedeniyle çalışanlarını eve gönderdi.

Böyle bir durumda, yöneticilerin hem kurumsal verilerin hem de çalışan verilerinin güvende ve gizli kalmasını sağlaması çok daha önemli hale geldi. SaaS kullanımıyla şirketler ve çalışanlar daha esnek olabiliyor, uzaktan çalışabiliyor ve ofiste olmasalar da gündemi takip edebiliyor. Ancak, çalışanlar izin verilen kurumsal hizmetlerin yanı sıra kendi isteklerine göre başka uygulamalar kullanmayı da tercih edebiliyor veya kurumsal ve kişisel alışkanlıkları birbirine karıştırabiliyor. Bu da gölge BT olarak bilinen kavramı ortaya çıkarıyor. Mesajlaşma uygulamalarının, dosya paylaşım servislerinin veya kurumsal cihazlarda iş ve kişisel ihtiyaçlara yönelik her tür küçük aracın güvenlik düzeyi yetersiz kalabiliyor. Tamamen iyi niyetle de olsa bu tür uygulamaları BT departmanlarının onayı olmadan kullanmak, kurumsal verilerin sızdırılmasına veya kurumun itibarını sarsacak zararlı yazılım sorunlarına neden olabiliyor.

Bulut keşfi özelliği

Kaspersky Endpoint Security Cloud şimdi BT yöneticilerine kurumsal BT için daha fazla şeffaflık sunuyor. Yeni sürüm, kurumlarda yalnızca güvenilir bulut hizmetlerinin kullanılmasına izin veriyor. Bulut keşfi özelliği, kurumsal güvenlik politikalarına uygun bulut hizmetlerinin bir listesini oluşturup bu listeye uyulmasını sağlıyor. Hizmetlerin ve özel uygulamaların kullanılan kategorilerine ilişkin veriler bir arayüzden izlenebiliyor. Yöneticiler buradan, farklı kullanıcı profillerinin erişim ayarlarını değiştirebiliyor ve ihtiyaçlara göre farklı kullanıcı gruplarının yetkilerini belirleyebiliyor.

Ayrıca, Kaspersky Endpoint Security Cloud kurumların bulut e-posta gelen kutularını ve ortak çalışma araçlarını korumak amacıyla Microsoft Office 365 İçin Kaspersky Security çözümünü de içeriyor. Microsoft Office 365 İçin Kaspersky Security, içlerinde Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online’ın da yer aldığı tüm Microsoft Office 365 uygulamalarını koruma altına alıyor ve Microsoft Teams üzerinden güvenli dosya paylaşımı imkânı veriyor. E-posta tehditlerine karşı ise nöral ağ tabanlı bir kimlik avı engelleme motoru kullanılıyor. Bu motor, kimlik avı e-postalarını tespit etmek için 1000’den fazla kriteri değerlendiriyor. Ayrıca zararlı URL veri tabanı, sahte kullanım önleme ve kurumsal e-postaların sızdırılmasını engelleme gibi özellikler de içeriyor. SharePoint Online, OneDrive ve Microsoft Teams’e yüklenen dosyalar taranarak zararlı yazılım içermediğinden emin olunuyor. Böylece bu tür tehditlerin kurumsal uç noktalara yayılması engelleniyor.

Kaspersky B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, “Bu zorlu dönemde birçok şirket için operasyonları sürdürmenin tek doğal yolu uzaktan çalışma oldu. Bu durum şirket içinde BT yönetiminden ve siber güvenlikten sorumlu kişiler için ekstra zorluklar çıkarıyor. Bu kişilerin gölge BT’yi bir şekilde kontrol etmesi, kurumsal verilerin zarar görmesini ve şirketin siber tehditlere açık hale gelmesini engellemesi gerekiyor. Bunları yapmanın kolay bir yolu yok. Kaspersky Endpoint Security Cloud şirketlere kontrolü ele almalarını sağlayan araçlar sunuyor. Bunlarla birlikte uç nokta ve Microsoft Office 365 korumasını da tek bir pakette veriyor.” dedi.