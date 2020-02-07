Anker, başarılı stratejileri ve inovatif ürünleriyle büyümesini sürdürüyor

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan ve 2019 yılında yürüttüğü stratejik çalışmalar sonucunda premium marka kategorisinde akla gelen ilk marka olma başarısını yakalayan Anker, tüketicilerin hayatına kolaylık ve konfor sağlayan ürünleriyle büyümesini sürdürüyor.

Ömür boyu garantili şarj kablolarından robot süpürgelere kadar tüketicilerin hayatını kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle tüketicilerin dikkatini çekmeyi ve Premium marka kategorisinde akla gelen ilk marka olma başarısını yakalayan Anker; Hepsiburada, Teknosa, D&R, Amazon, Turkcell, APR, MediaMarkt, Vodafone ve Trendyol e-ticaret platformları ve perakende mağazaları dahil olmak üzere 750’nin üzerinde mağaza ile ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Uyguladığı başarılı stratejilerle 2019 yılında yüzde 200 büyüyen şirket, yeni ürünleriyle yakaladığı büyüme ivmesini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Anker Innovations, toplamda 5 kategori markasıyla tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Eufy markası altında hane yaşamında konfora yönelik teknolojiler geliştiren Anker, ROAV markasıyla inovasyonu araç̧ içine taşıyan teknolojiler sunuyor. Projeksiyon sistemlerinin bir sonraki nesli gibi görülen Nebula markasıyla hem ev içi eğlence hem de ofislerde dijital dönüşüm için olmazsa olmaz ürünler yer alıyor. Soundcore markası ile kaliteli bir ses deneyimini rekabetçi bir fiyat performansı ile sunan kablosuz ses teknolojileri geliştiren Anker, özellikle şarj teknolojileri ve akıllı yaşam aksesuarlarında yaptığı inovasyonlarla dünyada lider konumda bulunuyor.

Yeni ürünleriyle dikkat çekiyor

Sunduğu yenilikçi ürünlerle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran Anker, Black Friday ve yılbaşı sezonu gibi alışverişin yoğun şekilde yaşandığı 2019 yılının son üç ayında çok ciddi bir satış performansı yakaladı. Türkiye’deki tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği robot süpürge gibi kategorilerde satışlar ABD ve diğer ülkelerin üzerinde gerçekleşti. Aslında bu, Türkiye’deki tüketicilerin son teknoloji ürünlerine yönelik ilgilerinin ne kadar yüksek olduğunun da bir göstergesi.

Eufy RoboVac L70 Hybrid

Anker’in yeni akıllı robot süpürgesi Eufy RoboVac L70 Hybrid, 2200 Pa güçlü emiş gücü, ayarlanabilir paspas, yıkanabilir hepa filtre, ekstra vakumlama gücü, lazer teknolojisi gibi özellikleriyle büyük ilgi görüyor. Geleneksel temizlik anlayışının ötesine geçen ürün, içerdiği teknolojilerle temizliğe yeni bir anlam katıyor. Akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilen ve 3,86 kilogram ağırlığındaki Eufy RoboVac L70 Hybrid, yapay zekaya dayalı haritalama özelliği ile sadece belirli alanlarda çalışabiliyor. Ayrıca sesli komutlarla yönetilebiliyor. 2200 Pa ultra emiş gücüne sahip olan robot, gelişmiş sensörleri sayesinde tam anlamıyla köşe bucak temizlik yapabiliyor. Üründe bir ön filtre, bir ana filtre ve bir koku azaltıcı olmak üzere üç filtre bulunuyor. E12 filtresi 0.01 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,95’ini yakalayabiliyor. Farklı yüzeyler arasında akıllı bir şekilde geçiş yapabiliyor ve BoostIQ teknolojisiyle ekstra vakumlama gücü gerektiğinde emiş gücünü otomatik olarak artırıyor.

Anker PowerConf Bluetooth Hoparlör

Taşınabilirlik ve kablosuz özellikleri ile istenilen her yerden rahatça konferans görüşmesi yapabilmek için tasarlanan Anker PowerConf Bluetooth Hoparlör, üzerinde bulunan 6 mikrofonuyla herhangi bir yere sabit kalmadan ya da birden fazla kişinin karşı taraftaki kişilerle net bir şekilde görüşme yapabilmesine olanak tanıyor. Karşı tarafın sesini de gerçek zamanlı olarak geliştirerek ve optimize ederek konuşulan hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlıyor. Skype, Google Hangout, Facetime, Zoom, WebEx, GotoMeeting ve Chromebox gibi birçok çevrimiçi konferans sistemiyle birlikte kullanılabilen ürün 6.700 mAh bataryasıyla da 24 saatlik konuşma imkanı sunuyor. Ayrıca USB bağlantı noktası üzerinden konferans devam ederken cihazınızı şarj etme özelliği mevcut. Gelişmiş özellikleriyle konferans görüşmelerini büyük bir kolaylık haline getiriyor.

SoundCore Life Note

Dört mikrofonlu tasarımı ve çok net ses kalitesiyle dikkat çeken Soundcore Life Note kulaklık, tek şarjla 7 saate kadar, şarj kılıfı ile kullanıldığında ise 40 saate kadar kullanılabiliyor. Sadece 10 dakika şarj edildiğinde 1 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Grafen sürücüleri ile tüm frekans aralıklarında seslerin olağanüstü doğru ve net duyulabildiği ürün, özel BassUp teknolojisiyle yüzde 43’e kadar daha fazla bas sesleri sağlıyor. Arka plan gürültü önleme ve cVc 8.0 teknolojisine sahip mikrofonlarıyla sesleri karşı tarafa net bir şekilde iletiyor. Push and Go teknolojisi ile kolayca kurulabilen kulaklıklar, şarj kutusundan çıkarıldığında otomatik olarak son eşleştirilen cihaza hızlı bir şekilde bağlanıyor. IPX5 özelliği ile suya dayanıklı olan ürün sağanak yağış altında dahi müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.

Soundcore Motion+

Odanızın her köşesini 30 W çıkış gücüyle mükemmel ses kalitesiyle doldurmak için iki ultra yüksek frekanslı hoparlör, woofer ve pasif radyatörlere sahip olan Soundcore Motion+, olağanüstü derinlikli ve net sesiyle müzik dinlemeyi büyük bir keyif haline getiriyor. 6.700 mAh bataryasıyla 12 saate kadar müziğin keyfini çıkarmanızı sağlayan ürün aynı zamanda IPX7 özelliğiyle suya karşı da dayanıklı. BassUp teknolojisi ile donatılmış Soundcore Motion+ akıllı telefon üzerinden yönetilebiliyor. Uygulama üzerindeki hazır ayarlar ya da özelleştirilebilir ekolayzır ile sesleri kendi zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca iki Soundcore Motion+ ürününü aynı anda kullanıp ayrı yerlere yerleştirerek stereo sesin keyfini çıkarmak da mümkün.