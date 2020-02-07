BlackBerry akıllı telefonlar artık olmayacak

Değişimlere uğrasa da Qwety klavyesinden taviz vermeyen tasarımlar ortaya koyan ve kaliteli bileşenleriyle de dikkat çeken BlackBerry artık hayatımızda olmayacak. BlackBerry ile TCL ortaklığı sona erdirildi.

BlackBerry, akıllı telefon döneminde TCL ile kurduğu ortaklık ile KEY serisi Android işletim sistemli akıllı telefonlar hazırlamış ve pazarda söz sahibi olmaya çalışmıştı. İkili, tüm taleplere rağmen Android modellerini tuşlu olarak hazırlamış ve hiçbir zaman istedikleri etkiyi yaratamamamışlardı.

Mevcut telefonlar desteklenecek

TCL imzalı yeni nesil BlackBerry akıllı telefonlar, artık üretilmeyecek olsa da mevcut telefonlar yazılımsal olarak desteklenmeye devam edilecek.

TCL’in başka ortaklar ile akıllı telefon üretmeyi sürdüreceği biliniyor. BlackBerry, TCL ortaklığından fayda sağlayamamış olsa da girişimlerine devam edecek. Firma, otomobil yazılımları gibi alanlarda çalışmalar yapıyor.