Popüler dizi ve film platformu Netflix, kullanıcıların uzun zamandır şikâyetçi olduğu bir özelliği devre dışı bıraktı.

Son dönemlerin en popüler platformları arasında bulunan Netflix, keyifli bir kullanıcı deneyimi için arayüzde yenilikler yapıyor. Dikkat çeken yapımların fragmanlarını hikaye formatında sunan platformun fragmanları otomatik olarak oynatması pek sevilmiyordu. Öyle ki aboneler sıklıkla bu konudaki şikâyetlerini Netflix’e bildiriyordu.

Netflix, şikayetleri dikkate aldı ve ana sayfadaki otomatik oynatma özelliğini devre dışı bıraktı. Otomatik oynatma/önizleme özelliğinin isteyen kullanıcılar tarafından kaldırılabileceğini belirten Netflix, bir dizinin sonraki bölümünün de otomatik olarak başlayıp başlamayacağını kullanıcı insiyatifine bırakacağını açıkladı.

Rian Johnson da şikâyetçiydi

Netflix’in kullanıcı insiyatifine bıraktığı iki özellik, uzun süredir tepki topluyordu. Öyle ki tar Wars: The Last Jedi filminin yönetmeni Rian Johnson, 2018 yılında attığı bir tweet’te otomatik oynatma özelliğinin acilen kaldırılması gerektiğini düşündüğünü belirtmişti. Üzerinden iki yıl geçmiş olsa özellik kaldırıldı.

Otomatik oynatma özelliği, web tarayıcısı üzerinden açtığınız Netflix hesabından Profil Yönetimi sekmesinden kapatılabiliyor.