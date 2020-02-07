Huawei Topluluk Türkiye’de kullanıma açıldı!

Forum niteliği taşıyan Huawei Topluluk, hizmete açıldı. Platform, Huawei kullanıcılarının tanışarak, tecrübelerini paylaşarak, birbiriyle iletişime geçebilecekleri bir platform olarak işlev görecek.

Google ile sorun yaşayan ve Android lisansı tehlikeye düşen Huaewi, Huawei Topluluk adını verdiği forumu Türkiye’de kullanıma sundu. Kullanıcılar, platform sayesinde güncel teknoloji haberleri, marka ile ilgili bildirimler, ipuçları gibi konular hakkında fikir sahibi olabilecek. Kullanıcılar, hem teknik destek alabilecekler hem de fikir alışverişinde bulunabilecekler. Ödüllendirici olan eğlenceli aktiviteler sunan platform sayesinde insanlar yeni insanlarla tanışabilecek.

Resmi Huawei ekipleri de toplulukta olacak

Huawei’nin tek resmi topluluk web sitesi olan Huawei Topluluk Huawei kimliği ile kullanılabilecek. “Resmi Hesap” rozetlerine sahip kişilerin yönetici ekibi, servis ekibi ve mühendis ekibini içeren ilgili kişiler olduğu anlaşılabilecek. Huawei Topluluğu’nu geliştirmek için katkıda bulunan moderatörler de her an yardım etmeye istekli ve hazır olacak.

Huawei Topluluk yarışması hemen başlıyor

“Huawei Arkadaşını Bul” yarışması 18 yaşını doldurmuş olan herkese açık olacak. Yarışma 6 Şubat 2020 saat 10.00’dan 21 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar devam edecek. Kullanıcılar kullandıkları telefon modelini ve arzu ettikleri Huawei modelini yazarak yorum bırakacak. Yoruma 21 Şubat 2020 saat 23.59’a kadar ne kadar fazla beğeni gelirse kullanıcının kazanma şansı o kadar yüksek olacak. Yorum, beğeni sayısını artırmak için “Bağlantı Paylaş” butonu ile sosyal ağlarda paylaşılabilecek. Huawei Topluluğu’nda açılan başlıkta yorumları en fazla beğeni toplayan katılımcılara verilecek ödüller şöyle:

1.lik ödülü: 1 adet HUAWEI Mate 30 Pro

2.lik ödülü: 1 adet HUAWEI P Smart Pro

3.lük ödülü: 1 adet HUAWEI P30 Lite 64 GB

4. – 6. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat

7. – 10. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Freebuds 3 Kulaklık

Katılımcıların sırası Huawei Topluluğu yönetim ekibi tarafından belirlenecek ve kazananlar 24 Şubat 2020 tarihinde sayfa üzerinden açıklanacak. Topluluk, yarışmayı kazananlarla yarışma bittikten sonraki 7 gün içinde Huawei Topluluğu forumundaki özel mesaj yoluyla iletişime geçecek.