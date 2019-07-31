Anker’den Başucu Ürünü: Soundcare Wakey

Anker’in yeni Soundcore Wakey ürünü dört işlevi bir arada sunarak yatağınızın başucunda yer almaya aday oluyor. Çalar saat, BT hoparlör, kablosuz hızlı şarj adaptörü ve FM radyo fonksiyonlarını bir arada sunan Anker Soundcore Wakey, şık görünümü ve işlevsel yapısıyla hayatı kolaylaştıran bir ürün olarak öne çıkıyor.

Teknoloji her an yanı başımızda; biz uyurken bile! Kullanıcıların büyük bölümü, uyurken telefonunu başucuna koyuyor ve sabah uyanır uyanmaz telefona bakıyor. Gece boyunca telefonu şarj etmek de yaygın bir davranış. Anker’in yeni ürünü Anker Soundcore Wakey, tam bir başucu ürünü olmaya aday!

Anker Soundcore Wakey, pratik özelliklerinin yanı sıra, dekoratif açıdan da dikkate değer. Her ortama uyum sağlayabilen beyaz renkli hoş tasarımıyla Anker Soundcore Wakey, oldukça zarif ürün olarak öne çıkıyor. Kablosuz şarj teknolojisini destekleyen telefonu cihazın üzerine sırt üstü koymak hızlıca şarj etmek için kullanıcıya iyi bir deneyim yaşatıyor.

Anker Soundcore Wakey’in ön bölümü hem hoparlör hem saat işlevine sahip. Cihazın hoparlör ve alarm olarak kullanılabilen ön kısmı, uyanmakta zorluk çekenlerin yardımına yetişiyor ve müzikle daha keyifli uyanmalarını sağlıyor.

Aynı anda iki cihaz şarj edilebiliyor

Anker Soundcore Wakey, bağlantı konusunda oldukça zengin. Cihazın arka tarafında elektrik, AUX ve radyo bağlantı girişi ile iki USB yuvası bulunuyor. Ürünü hem IOS hem de Android uygulamasıyla beraber işlevsel olarak kullanmak mümkün. Cihazın arkasında bulunan USB çıkışları sayesinde kablosuz şarj teknolojisine sahip olmayan telefonlar veya USB şarjı destekleyen herhangi bir ürünü de rahatlıkla şarj edilebiliyor.

Kaliteli ortam, kaliteli ses

PowerIQ protokolü ile 10Wat’a kadar hızlı kablosuz şarjı destekleyen Anker Soundcore Wakey, çift 5W çıkış sayesinde iyi bir ses kalitesi sunuyor. Ürünün saat gösteren kısmının parlaklığı ayarlanabiliyor. Bu sayede verimli uyku için ortamın kalitesi de artırılmış oluyor. Soundcore uygulaması sayesinde hızlı senkronizasyon ve çalar saat ayarı yapmak mümkün.

Çok fonksiyonlu, oldukça kaliteli ve şık bir ürün olan Anker Soundcore Wakey, teknolojinin nimetlerini başucunda tutmak isteyenler için ideal.

Anker Wireless Charging teknik özellikler