Vantilatör Satışları 2.5 Kat Arttı

Tüketiciler bu yıl serinlemek için uygun fiyatlı bir alternatif olan vantilatöre yöneldi. Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine göre haziran ve temmuz aylarındaki vantilatör satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.5 kat arttı. Vantilatör satışları 2018 yılında ise 2017 yılının haziran ve temmuz aylarına kıyasla aynı kalmıştı. Ayrıca vantilatör satışları sıralamasında güney illeri listede yükselişe geçti.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vantilatör ve klimaya olan talep yükseldi. Tüketiciler bu sene serinlemek için daha uygun fiyatlı bir alternatif olan vantilatörü tercih etti. Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un verilerine göre haziran ve temmuz aylarında vantilatör satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 150 artış gösterdi. 2018 yılının haziran ve temmuz aylarında vantilatör satışları bir önceki yıla göre yüzde 58 yükseldi.

Güney illeri tırmanışa geçti, Hatay ilk 3’e girdi

İller bazında incelendiğinde ise klima satışlarının en çok olduğu 3 il, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sırasıyla İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. Vantilatör satışlarında ise dengeler değişti. Adana, Hatay, Mersin gibi güney illerinde vantilatör satışlarında sıçrama yaşanırken, bu iller satış sıralamasında da geçen yıla göre üst sıralara doğru yükselişe geçti. 2018 yılında “İstanbul, İzmir, Ankara” şeklinde ilerleyen sıralamada geçen yıl 22’nci sırada yer alan Hatay, bu yıl üçüncülüğe taşındı.

“Uygun fiyatlı serinleme alternatifine talep arttı”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Soğutma sistemleri satışlarımıza baktığımızda adet bazında vantilatör satışlarının klima satışlarından daha fazla olduğunu görüyoruz. Ancak toplam satışın içindeki paylarını incelediğimizde, vantilatör satış oranlarının daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin son dönemlerde uygun fiyatlı ürünlere yönelmesinin vantilatör satışlarını etkilediğini düşünüyoruz” dedi. Elçin ayrıca kullanıcıların klimaya ortalama 3 bin 350 TL, vantilatöre ise 300 TL ödediğini söyledi.