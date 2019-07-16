Somfy IntelliTAG İle Evinizin Güvenliğini Sağlayın

Evinizin ve sevdiklerinizin güvenliği her şeyden önemli… Evde olmadığınızda evinizin, uykudayken de sizin ve sevdiklerinizin güvenliğini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Somfy IntelliTAG kapı ve pencere dedektörü, titreşim özelliklerini analiz ederek hırsızlar evinize henüz giremeden sireni harekete geçiriyor. Ayrıca cep telefonunuzdan da sizi uyarıyor.

Güvenlik kapı ve pencerelerden başlar

Somfy IntelliTAG ile rahat uykular ve yolculuklar sizi bekliyor. Çünkü evlere kolayca kurulabilen kapı ve pencere dedektörleri ile aklınız artık evinizde kalmıyor. Somfy IntelliTAG, çoklu sensör ve geliştirilmiş algoritma kullanarak titreşim özelliklerini analiz ediyor. Evinize izinsiz bir giriş yapılmaya çalışıldığı anda, kapı ya da pencere açılmadan önce sireni devreye sokuyor ve akıllı telefonunuza bildirim gönderiyor. Üstelik Somfy IntelliTAG, kapının tıklatılması ya da bir topun kapıya çarpması gibi doğal olayları da kapının bir aletle kurcalanmasından ya da zorlanmasından ayırt edebiliyor. Böylece sık sık yanlış alarmlar yüzünden rahatsız olmanızın önüne geçiyor.

Hem yana ya da üste kayar hem de dairesel açılır kapı ve pencerelerde kullanılabilen Somfy IntelliTAG, yapışkanlı bantla istenilen kapı ya da pencereye kolaylıkla monte ediliyor. Cep telefonlarına kurulumu ise “Somfy Protect” mobil uygulamasından rahatça yapılıyor. İç ve dış mekanda kullanabileceğiniz dedektör; Somfy One, Somfy One+ ya da Somfy Radyo ve Wifi Güçlendirici ürünlerinden herhangi birine bağlanarak, akıllı telefonunuzla ve diğer Somfy Protect aksesuarlarıyla entegre çalışabiliyor.