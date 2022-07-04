Bosch’un 18V akülü serisiyle tadilat işleri hem pratik hem hızlı 

Yazın gelmesiyle birlikte evlerde tadilat günleri başladı, ustalar çoktan kolları sıvadı. Yenileme işlerinin öngörülemeyen zorluklarla dolu olduğunu bilen ve özellikle yapı-inşaat işleri, donatılı beton, montaj, iklimlendirme, tesisat veya elektrik işleriyle uğraşan profesyoneller, çalışmaları esnasında uzun süreli bir güce ihtiyaç duyuyor.

Bosch Elektrikli El Aletleri, tasarladığı gelişmiş teknolojiye sahip el aletleri ve uyumlu aksesuarları ile kullanıcılarının, çalışmaları sırasında ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmesini kolaylaştırıyor. Böylece profesyoneller yenileme işlerini hızlı ve iyi sonuçlarla tamamlıyor.

Daha hızlı yenileme, daha iyi sonuç

Bosch Professional 18V akü serisi, yenileme işleminin daha hızlı yapılmasını ve daha iyi sonuç alınmasını sağlıyor. Aynı sınıfta 2008’den beri üretilen tüm akülü Bosch Professional elektrikli el aletleriyle yüzde 100 uyum sağlayan seri hem kolay kullanımı hem de tadilat işlerinin çoğunu tamamlayacak kadar hassas ve güçlü olmasıyla dikkat çekiyor.

Bosch Professional, 18V akülü serisindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor. Farklı ihtiyaçlar ve kullanım alanlarına göre tasarlanmış BITURBO Brushless kömürsüz akülü motor teknolojisine sahip yüksek performanslı akülü kırıcı delicilerden vidalama ve somun sıkma makinelerine ve taşlama makinelerine kadar birçok ürün, kullanıcılara yüksek performans, hız, rahat kullanım gibi avantajlar sağlıyor.

Bu ürünlerden özellikle yenileme işlerinde öne çıkan; Bosch Professional GBH 180-LI akülü kırıcı delici, GDX 180-LI akülü vidalama/somun sıkma, GAS 18V- 10L süpürge ile kullanılan GSR 180/185-LI akülü delme/vidalama ve GWS 180-LI akülü taşlama makineleri kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Ürünler aynı zamanda profesyonellerin Bosch kalitesini uygun fiyatlarla deneyimlemesine olanak tanıyor.

Tek bir el aleti ile birden fazla uygulama GDX 180-LI Professional akülü vidalama/somun sıkma makinesi, iki farklı uç girişi sayesinde kullanıcıların birden fazla uygulamayı tek bir aletle yapabilmesini sağlamasıyla öne çıkıyor. Yüksek tork, yüksek darbe oranı ve dönüş hızıyla profesyonellerin işlerini çok daha çabuk bitirmesini sağlayan GDX 180-LI ve diğer tüm 18V akülü serisine, Bosch Professional web sitesinden ulaşabilirsiniz.