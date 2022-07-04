Schneider Electric’ten Türkiye inşaat ve sanayi sektörüne BIM4Turkey ile yeni yatırım

Yapı Bilgi Modellemesi ve Yönetimi Derneği’ne bağlı bir platform olan BIM4Turkey, ülke ölçeğinde hazırladığı yol haritasını uygulayan, ulusal ve uluslararası stratejik iş birliklerine sahip 6.000’i aşkın üyesiyle Türk inşaat sektörünün dijital dönüşüm sürecini hızlandıran bir merkez konumunda bulunuyor.

Schneider Electric’in sahip olduğu endüstri ve inşaat yazılım çözümleriyle destek olacağı bu işbirliği ile Schneider Electric, dijital inşaat sektöründeki payını güçlendirerek bu alandaki dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

Yapı Bilgi Modellemesi konusunda ülke çapında sosyal ve teknik etkinliklerle farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yapan BIM4Turkey, endüstri ve üniversitelerde kapasiteyi ve sunduğu zengin eğitim içerikleri ile yetkin sektör profesyonelleri yetiştirerek sayılarını artırmak üzere çalışmalarda bulunuyor.