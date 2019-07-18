Turkcell, Dijital Servislerini Türkiye’nin Uygulamaları Çatısı Atında Topladı

Tamamı Türk mühendis ve yazılımcıları tarafından geliştirilen; arama motoru, e-posta hizmetleri, anlık mesajlaşma, TV ve müzik platformlarıyla Turkcell, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor. Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması dahil birçok aplikasyonun geliştiricisi olan Turkcell, tüm dijital servislerini “Türkiye’nin Uygulamaları” çatısı altında Türkiye’yle paylaşıyor.

Mobil veri hızının gelişmesiyle büyük kitlelere ulaşan Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix ve Spotify gibi birçok uygulamanın milyarlarca indirilme sayısına ulaştığı dijital ekosistem içerisinde Turkcell de dijital ihraç ürünü haline gelen yerli uygulamalarıyla Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ediyor.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, yaşadığı dijital dönüşüm yolculuğunda en önemli yapı taşlarından birini oluşturan dijital servisleriyle ilgili stratejilerini ve vizyonunu kamuoyuyla paylaştı. Konuyla ilgili basın toplantısına ev sahipliği yapan Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ Turkcell’in dijital servisleriyle ilgili vizyonunu ve son gelişmeleri aktardı.

Turkcell’in dijital servisler stratejisini dört maddede özetleyen Tansuğ, geliştirdikleri servislerle küresel rakiplere dahi yol gösterdiklerini ifade etti: “Uzun süredir şunu savunuyoruz: Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması gerekiyor. Veri bizim en kıymetli varlığımız ve buna özenle sahip çıkmalıyız. Bu noktada en yüksek teknolojiyi barındıran veri merkezlerini inşa ediyoruz ve bu faaliyetlerimiz neticesinde elde ettiğimiz gelirlerin vergisini vererek Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağlıyoruz. ‘Türkiye’nin Uygulamaları’ çatısı altında topladığımız dijital servislerimizi yine Türkiye’nin insan gücü ve entelektüel / fikri sermayesiyle geliştirerek istihdama da katkı sunuyoruz. Tüm uygulamalarımız Turkcell’in mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Yine test uzmanlarımız bunları uzun testlerden geçirerek mükemmelleştiriyor. Çalışmalarımızla sadece Türkiye’ye değil dünyaya hizmet veriyoruz. Bugün fiziksel yatırımımız olmayan ülkelerde müşterilerimiz var. Dijital servislerimizi 38 ülkeye ihraç ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz finansal değeri yüksek bu ihracat hamlesiyle Türkiye’den de dünya markaları çıkarmayı hedefliyoruz.”

Antarktika’da bile BiP kullanan var

Bu ürünlerin vergilendirilmesi ve ülke ekonomisine doğrudan katkısıyla birlikte istihdamı artırdıklarının altını çizen Tansuğ, dijital servislerle ilgili rakamlar paylaşarak “Şu ana kadar toplam uygulama indirme sayımız 200 milyona yaklaştı. İletişim ve yaşam platformumuz BiP şu anda Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması oldu. 38 milyondan fazla indirildi ve 192 ülkede kullanıcısı var. Günlük 450 milyon mesaj gönderimi gerçekleşiyor, Antarktika’da bile BiP kullanıcımız var. Bireysel bulut platformumuz lifebox’ta toplam depolanan dosya sayısı 8 milyon akıllı telefonun hafızasını dolduracak büyüklüğe erişti. Müzik platformumuz fizy’de yıllık şarkı dinleme sayısı 3 milyar, Dergilik’te bugüne kadar indirilen yayın sayısı 211 milyon, TV+’ta günlük mobil TV izleme süresi de 85 dakikaya ulaştı. En fazla 4K kanal bugün TV+’ta. Arama motorumuz Yaani’nin indirilme sayısı 9 milyona ulaştı. Tüm dijital servislerimizle milyonlarca kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Kullanıcılarımızın gününün 24 saatini yani 1440 dakikasını dolduracak servislerle varız. Tüm dijital servislerimize turkiyeninuygulamalari adresindeki sitemizden erişilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Servislerde yenilikler art arda gelecek

Tansuğ dijital servislerle ilgili yakın zamanda gerçekleşecek yenilikleri de paylaştı: “Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla Dergilik uygulaması geliştirilmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Dergilik uygulaması içinde sesli kitap ve e-kitap özelliklerinin yer almasını planlıyoruz. Müzik platformu fizy; dünyada gittikçe daha çok ilgi gören yaygınlaşmaya başlayan podcast’lere yer verecek. Yaani’nin bir sonraki yeniliği ise YaaniMail, ardından da YaaniAsistan gelecek. TV+ ise yıl sonuna kadar kullanıcılarına farklı dil ve operatör seçenekleri sağlayacak.”