Artırılmış Güç ve Performans Sunan Snapdragon 855 Plus Mobil Tanıtıldı

Qualcomm 5G, oyun, yapay zekâ ve genişletilmiş gerçeklik deneyimlerinin ve performanslarının artışı için Snapdragon 855 platformunu güncelledi.

Qualcomm; multi-gigabit 5G, oyun, yapay zeka ve genişletilmiş gerçeklik için artırılmış performans sunmak adına Snapdragon 855 Plus Mobil Platform’unu duyurdu. Şirketin amiral gemisi Snapdragon 855’in güncel versiyonu, özellikle 5G arenasında seçkin bir oyun deneyimi sunulmasını sağlayacak bir performans desteğine sahip.

Qualcomm Technologies’in Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kedar Kondap yaptığı açıklamada “Snapdragon 855 Plus, işlemci ve grafik işlemcisindeki performans artışı ile elit oyuncular için çıtayı yükseltecek. Orijinal ürün üretici müşterilerimiz bir süredir 5G, yapay zekâ ve genişletilmiş gerçeklik deneyimlerini bir üst seviyeye çıkaracak bu gelişmeyi ortaya koymamızı bekliyordu. Snapdragon 855 Plus bugüne kadar en gelişmiş mobil platformumuz” dedi.

En iyi hücresel performans

Entegre multi-gigabit Snapdragon X24 LTE 4G modemine sahip Snapdragon 855 Plus; seçkin cihazlarda 5G bağlantısını destekliyor. Ayrıca; X50 5G modem ve Qualcomm kullanıcı ara yüzünü kontrol eden program bölümü çözümlerini kullanarak, sınıfında en iyi hücresel performans, üstün kapsama alanı ve tüm gün dayanan pil ömrü sağlıyor.

Platform aynı zamanda, Qualcomm Kryo 485 CPU ile 2.96 GHz’e kadar ana çekirdek çalışma hızı ve Qualcomm Adreno 640 GPU ile yüzde 15’lik bir iyileştirme sağlıyor.

Snapdragon 855 Plus’ın Snapdragon Elite Gaming deneyimi; Open GL ES’e göre yüzde 20 daha fazla güç verimi olan Vulkan 1.1 grafik sürücü dahil olmak üzere, oyun için en uygun hale getirilmiş donanım ve yazılım takımıyla rekabet üstünlüğü sağlıyor. Aynı zamanda Game Jank Reducer, Game Fast Loader, Game Anti-Cheat Extensions gibi yazılım iyileştirmelerine de sahip.

Dördüncü nesil çok çekirdekli Qualcomm AI Engine ile saniyede 7 trilyondan fazla işlem gerçekleştirilebilecek. Snapdragon 855 Plus kullanan ticari cihazların bu yılın ikinci yarısında ortaya çıkması bekleniyor. Asus yaptığı açıklamayla, 855 Plus kullandığını belirten ilk orijinal ürün üreticilerinden oldu.