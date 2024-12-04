Yemeksepeti, Değişen Ana Sayfası ve Yenilenen Özellikleriyle Uygulama Deneyimini Geliştiriyor

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, ana sayfa arayüzündeki değişiklikleri Aralık 2024 itibarıyla kullanıcılarıyla buluşturdu. Bu geçişle birlikte Yemeksepeti, tamamen yenilenen ana sayfasıyla kullanıcılarına daha hızlı, daha kullanışlı ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacak.

Yeni tasarımın odak noktası, değişen tüketici davranışlarına ve restoran beklentilerine uyum sağlamak ve bu kapsamda modern çözümler geliştirmek. Kullanıcılarının beklentilerini karşılamanın ötesine geçmeyi hedefleyen şirket, bu doğrultuda platformun işleyişini daha sorunsuz, sezgisel ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Ana sayfada çarpıcı yenilikler

Yenilenen Yemeksepeti ana sayfasında Yemek, Market ve Mahalle kategorileri artık kısayollar şeklinde daha kolay erişilebilir hale geliyor. Bu sayede kullanıcılar, aradıkları hizmete çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Ayrıca Yemek sayfası ana ekranın merkezine alınarak restoran siparişlerine odaklanıyor.

Yemeksepeti, kullanıcılarının bu sayede sipariş verme sürecini daha da basit ve hızlı bir hale getirmeyi amaçlıyor. Uygulama, geliştirilen ana sayfa alt sekmeler sayesinde Yemek, Market, Mahalle ve sipariş geçmişi arasında daha hızlı geçiş yapabilme imkanı sunuyor. Bu yeni düzenleme, kullanıcıların geçmiş siparişlerine ve favori restoranlarına zahmetsiz bir şekilde ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda kullanım kolaylığını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Siparişler kısayollar ile hızlanıyor

Değişen ve gelişen ana sayfası ile kullanıcılarının Yemeksepeti deneyimini yeni bir aşamaya getirmek için hazırlanan platform, kampanyalara, yedikçe kazandıran sadakat programı YeClub’a ve kuponlara, ana sayfanın en üstünde bulunan kısayollardan hızlıca ulaşılması için bir dizi değişiklik yaptı. Yeni tasarımdaki en belirgin değişikliklerden bir diğeri de Market ve Mahalle’ye ana sayfadaki kısayollardan kolaylıkla ulaşılabilecek olması. Bu yeniliklerin kullanıcılarıyla olan etkileşimi güçlendireceğini ve müşteri memnuniyetini çok daha ileriye taşıyacağını öngören Yemeksepeti, yeni tasarımın getirdiği kolaylıklarla birlikte, kullanıcıların sipariş süreçlerinde yaşadıkları zaman kayıplarını en aza indirerek onların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

“Kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyoruz”

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, bu büyük geçişe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yemeksepeti olarak, değişen tüketici davranışlarına ve restoran beklentilerine uyum sağlamanın ötesine geçerek kullanıcı deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Yeni ana sayfamızla kullanıcılarımıza daha pratik, kişiselleştirilmiş ve keyifli bir deneyim sunarken, kampanyalara, sadakat programımız YeClub’a ve favori yerel işletmelere ulaşmalarını daha da kolaylaştırıyoruz. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmak her zaman önceliğimiz oldu. Bu yeni altyapı ile onlara kişiselleştirilmiş öneriler sunarak daha anlamlı bir bağ kurmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, kullanıcılarımızın geri bildirimleri doğrultusunda sürekli olarak platformumuzu geliştiriyor ve kullanıcı bağlılığını artıracak yenilikçi özellikler sunuyoruz.”

Kişiselleştirme ve kullanıcı geri bildirimleri

Yemeksepeti’nin yeni tasarımı ile kullanıcıların, kişisel tercihleri doğrultusunda özelleştirilmiş öneriler alması da sağlanacak. Bu kapsamda, kullanıcıların geçmiş sipariş alışkanlıkları, sevdikleri ürünler ya da restoranların benzerleri derlenerek, onlara özel kampanyalar ve öneriler sunulacak. Bu kişiselleştirilmiş deneyim, kullanıcıların platform üzerinde geçirdikleri zamanı daha verimli hale getirirken, Yemeksepeti’nin kullanıcılarla daha kişisel bir bağ kurmasına yardımcı olacak.

Test edilen yeni ana sayfa tasarımı, Türkiye ve Avrupa genelinde olumlu sonuçlar verdi ve bu geri dönüşler doğrultusunda tasarımda bazı ince ayarlamalar yapılarak kullanıcı memnuniyeti artırıldı. Banner tıklanmalarında %15, market ziyaretlerinde ise %20 oranında artış sağlandı ve bu başarı, hem restoran hem de market kategorilerinde kullanıcı bağlılığını artırmada önemli bir rol oynuyor.