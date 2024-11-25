Efsane Kasım konseptini 8 yıl önce Türkiye’ye getiren Hepsiburada’da yılda bir kez gelen “Efsane Cuma” indirimleri başlıyor. 25-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya, teknoloji, ev – yaşam, moda, kozmetik ve daha birçok kategoride binlerce üründe özel fırsatlar sunuyor.

Link Gelir programı büyük kazanç fırsatları sunuyor

Hepsiburada’nın, kullanıcıların ürün linklerini çevreleriyle paylaşarak kazanç sağlamalarına imkan sunan Link Gelir programı, Efsane Cuma boyunca kazanç fırsatları sağlıyor. 100.000 TL’ye kadar Hepsipara kazanabilen Hepsiburada Link Gelir kullanıcıları, geniş ürün yelpazesi arasından binlerce ürünü paylaşarak çevrelerinde alışveriş tercihlerini etkileyen önemli bir rol üstleniyor.

Efsane Cuma‘da kaçırılmayacak fırsatlar

Hepsiburada Efsane Cuma fırsatlarında evden yaşam alanlarına, teknolojiden modaya uzanan geniş bir yelpazede birbirinden cazip indirimler sunuyor. Ev tekstilinden dekorasyona, mutfak gereçlerinden süpermarket alışverişine kadar tüm ihtiyaçları karşılayacak fırsatlarla dolu bu kampanya döneminde, mobilyalarda ekstra %15 net indirim, giyim ve ayakkabı ürünlerinde sepette ek indirimler ve bebek ürünlerinde %70’e varan avantajlar Hepsiburada kullanıcılarını bekliyor. Hepsiburada, teknolojiseverler için de seçili bilgisayarlarda, robot süpürgelerde, kahve makinelerinde ve televizyonlarda kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

HepsiEmlak mağazası kullanıcılarla buluşuyor

Hepsiburada platformundaki yenilikler arasında yer alan HepsiEmlak mağazası da Efsane Cuma kampanyasında kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor. Gayrimenkul alanına yenilikçi çözümler getiren HepsiEmlak, piyasaya göre %25’e varan avantajlarla alım fırsatları sunacak.