SEIKO Optik, Silmo İstanbul Optik Fuarı’nda Yusuf Dikeç ile İş birliği Gerçekleştirdi

Sayısız başarı ve madalya kazanan dünyaca ünlü Olimpiyat sporcusu Yusuf Dikeç, performansını etkilemeye başlayan görme sorunlarıyla karşılaştı. Kariyerinin önemli bir anında, bu zorlukların üstesinden gelmek için Göz Sağlığı Uzmanı Dr. Uğur Emrah Altıparmak’a başvurarak yapılan kapsamlı göz muayenesi, ölçümleri ve ihtiyacına yönelik en uygun camların titizlikle belirlenmesiyle birlikte Dikeç, mükemmel çözümü atletik performansının artırılmasında önemli bir rol oynayan SEIKO Optik’in son teknoloji camlarında buldu.

Dikeç, ‘Görme sorunlarım performansımı doğrudan etkiliyordu ve yapmış olduğum spor nedeniyle sahada netliği yeniden kazanmam benim için çok önemliydi. SEIKO gözlük camları bana ihtiyacım olan görüş kalitesini sağladı ve gururla söyleyebilirim ki, yakın zamanda 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandım. SEIKO optik camları başarımda önemli bir rol oynadı ve bu etkinlikte hikayemi paylaşmaktan heyecan duyuyorum’ dedi.

Başarıları ve Net Görüşü Desteklemede SEIKO Optik Camlarının Rolü

Hassas görüş ve atletik performans arasındaki hayati bağlantının altını çizen Dikeç’in hikayesi, yüksek kaliteli optik camların bir sporcunun özgüveni, hassasiyeti ve genel performansı üzerinde yaratabileceği derin etkiyi vurguluyor. SEIKO optik camları sporculara yarışlarda, sahada veya diğer zorlu ortamlarda en iyi performansı göstermeleri için ihtiyaç duydukları netliği sağlayan bir görüş sunuyor.

SEIKO Optik Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, bu iş birliğinin önemini şöyle vurguladı: ’Yusuf Dikeç ile olan ortaklığımızdan inanılmaz gurur duyuyoruz. Mükemmelliğe olan bağlılığı ve yarışlardaki başarısı, SEIKO’nun değerlerini -hassasiyet, yüksek kalite ve performans- bire bir yansıtıyor. Bu iş birliği sadece görüş düzeltmeyle ilgili değil, aynı zamanda sporcuların ve tam potansiyellerine ulaşmak için gözlük takmaya ihtiyaç duyan herkesin güçlendirilmesiyle de ilgili’.

Hassasiyet, Kalite ve Performans: Mükemmelliğe Dayalı Bir Ortaklık

SEIKO Optik ile Yusuf Dikeç arasındaki iş birliği, görüş düzeltmesinin ötesinde bir anlam taşıyor; bu adanmışlık, yenilikçilik ve mükemmelliğe ulaşma çabasından oluşan ortak bir felsefeyi temsil ediyor. Olimpiyatlar gibi yüksek rekabet ortamlarında yarışan bir sporcu olarak Yusuf Dikeç, net görüşün fiziksel beceri ve yoğun antrenman kadar önemli olduğunu bizzat deneyimlemiştir. SEIKO Optik’in ileri teknoloji optik çözümleri, kişilere kariyerlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları güven ve netliği sağlayarak görüş düzeltmesine ihtiyaç duyanlara destek olur. ‘SEIKO olarak net görüşün, özellikle sporda en yüksek seviyede başarı elde etmek için kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yusuf Dikeç’in markamızla olan iş birliği hem teknolojik yeniliğe hem de atletik performansa olan bağlılığımızı mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır’ diye ekliyor Suat Çam.

Silmo İstanbul Optik Fuarı: Görüşte Yeniliğin Sergilendiği Bir Etkinlik

Önde gelen uluslararası optik fuarlarından biri olan ve 20-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Silmo İstanbul Optik Fuarı, SEIKO’nun spor ve optik teknolojisi dünyasına yenilikçi katkılarını vurgulamak için ideal bir platform görevi gördü. Etkinlik; görüşte en son gelişmeleri keşfetmeye hevesli sektör profesyonellerinden ve inovasyon meraklılarından oluşan geniş bir kitlenin ilgisini çekti.

SEIKO Optik’in Silmo’ya katılımı, hem görüş teknolojisinde hem de bunun spora uygulanmasında lider konumunu daha da güçlendirdi. Yusuf Dikec ile yapılan iş birliği, şirketin üstün görüş çözümleriyle yaşam kalitesini ve performansını artırmaya yönelik süregelen kararlılığının bir kanıtıdır.