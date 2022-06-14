TurkNet, Gigafiber teknolojisi ile üniversiteliler için interneti özgürleştirmeyi hedefliyor

İşletmelerin yurt içi rekabetten öte, global pazarlarda boy gösterebilmesi ve daha başarılı olması için yüksek hızlı, kesintisiz ve güvenli genişbant bağlantı hızına sahip olması önemli. Teknolojide inovasyon yaratan kurumlarımızın küresel rekabette daha başarılı olması adına ülke olarak bu konuda farkındalığımız yüksek. Ancak teknoloji alanında dünya devleri ile tüm kulvarlarda rekabet edebilmek ve geleceğin Türkiye’sini inşa etmek istiyorsak odak noktamız, girişimciler, teknoparklar ve en önemlisi üniversiteler olmalı.

Türkiye’nin yeni nesil telekom operatörü TurkNet, üniversitelerin ve teknoparkların Türkiye’nin geleceğini inşa etme adına en önemli aktörler olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada küresel rekabette henüz istenilen seviyede olamayışımızı ise TurkNet, teknoparklarla birlikte üniversitelerimizin yeterli altyapıya sahip olmamasının getirdiği dezavantaj üzerinden değerlendiriyor. Bu anlayışla üniversitelerde ve teknoparklarda fiber altyapı konusundaki eksiklerin giderilmesi için yatırımlarına devam eden şirket, sürekli genişlettiği Gigafiber ağıyla üniversitelerden kuluçka merkezlerine her türden kullanıcıya internet altyapısı sağlıyor.

Blokzincir projesi geliştirmek isteyen insanları bir araya getirme amacıyla Boğaziçi Üniversitesi mensupları tarafından kurulan BUCHAIN ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği iş birliği ile hayata geçen “Boğaziçi Blockchain Networking Day” organizasyonunun ana sponsoru olan TurkNet, etkinlik kapsamında üniversitelere ve teknoparklara yönelik altyapı çözümlerini anlattı. Stratejik Partnerinin LunaDao olduğu bu etkinlikte üniversitelerin blokzincir kulüp liderleri ile sektör profesyonellerinin bir araya gelmesi amaçlandı. Türkiye’nin 21 üniversite blokzincir kulübünden 10’ar temsilcinin ilk defa bir araya geldiği bu etkinlikte toplam 450 katılımcının arasında 79 blokzincir girişimi ve sektörün önde gelen isimleri vardı. Bununla birlikte blokzincir kulüplerinin diğer üyelerine TurkNet GigaFiber üzerinden canlı yayın yapıldı.

15 Mayıs’ta gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu bu etkinlikte TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, Tansel Kaya, Cemil Türün, Turan Sert, Ebru Güven, Vedat Güven, Selim Kender, Serhat Aydoğdu, Alp Işık, Erinç Albey, Baki Er, Vidal Arditi, Doruk İşmen ve Efe Bulduk da panelist olarak yer aldı.

TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, etkinliğin Yeni Web’e Geçiş, Özgürlük ve Demokratizasyon isimli panelinde, BUChain Kurucusu Yaman Can’ın sorularını Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender ile cevapladı. Çelebiler, internetin 25 yılda ülkemizde ve dünyada dünden bugüne yolculuğundan ve yeni web teknolojilerinin getirdiği fırsatlardan bahsederken, Türkiye’nin akademik alanda araştırma, bilimsel ve ekonomik gelişim için, özellikle teknopark ve üniversitelerin hale yeterli altyapıya ve kullanıcı dostu hızlara sahip olmamasının etkisine dikkat çekti. TurkNet’in son açıklanan global Speedtest ve performans raporlarına göre Türkiye’de en yüksek hız sunan servis sağlayıcısı olduğunun altını çizen Cem Çelebiler, kaliteli ve hızlı internet servisi ve güçlü bağlantının, yapay zekadan blokzincire birçok yeni teknolojide öncü rol üstlenen üniversite ekosistemi için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

TurkNet’in hizmetlerinden 2,5 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi faydalanıyor

Çelebiler, “Girişimcilerle birlikte üniversiteleri de öncelik listemizin ilk sıralarına koyduk. Yaklaşık bir yıl önce kazandığımız ULAKNET devlet ihalesi üzerinden, 36 ay süreyle birçok seçkin devlet kurumunun yanı sıra, 129 üniversitemizin ihtiyaç duyduğu internet servisini sunmaya başladık. Ulaknet’in İstanbul ve Ankara’daki internet çıkışına toplamda 450G internet kapasitesi sağlıyoruz ve bağlantıyı siber ataklara karşı DDoS koruması ile koruyoruz. Türkiye’deki tüm devlet üniversiteleri ve bazı vakıf üniversitelerinin yanı sıra; aralarında önemli devlet kurumlarının da olduğu toplam 204 kuruma hizmet sağlıyoruz. Bu hizmetlerimizden 111 bin öğretim görevlisi ve araştırmacı ile 2,5 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi faydalanıyor” şeklinde konuştu.

“Küresel rekabette yer almak için değişmez denilenleri değiştiriyoruz”

Kendi altyapı yatırımları ve yazılım geliştirme faaliyetleriyle, 25 yıldır 81 ilde; adresteki altyapının desteklediği maksimum internet hızını sunan bir Türk girişimi olan TurkNet, bugün gelinen noktada 25 ildeki fiber omurgası ve boğazı 3 noktadan geçen fiber ağıyla evlere ve ofislere fiber götürüyor. Toplumun dijital dönüşümünde kaliteli gigabit erişiminin yanında; yalınlık, şeffaflık, ölçeklenebilirlik ve güvenlik en önemli unsurlara dikkat çeken Çelebiler bu bağlamda yaptıkları yeni yatırımları şöyle değerlendiriyor: “SD-WAN gibi yeni nesil teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde evlerde ve ofislerde gigabit hızında güvenli internet bağlantılarımız olacak. TurkNet olarak çok yakında tüm illerde, teknolojik internet servisleri ve ev Wi-Fi teknolojik danışmanlığı kullanıcılara rehberlik edeceğiz. Birlikte üretmek, büyüme yolundaki tüm engelleri kaldırmak ve küresel rekabette yer almak için var gücümüzle değişmez denilenleri değiştiriyoruz.”

Kampüste 1 ay boyunca GigaFiber deneyimi

TurkNet’in ana sponsor olarak yer aldığı ve Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü’nün (BUMK) düzenlediği 10 bin genci müzikle buluşturan Taşoda Festivali, 20-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Pandemi süresince okulunu özleyen gençler için anlamı büyük olan festival, gençlerin birçok özgürlük mesajını müzik ve sözlerle verdiği BUMK tarafından organize edilen okul sahnesinde gerçekleşti. Katılımın çok yoğun olduğu festivalde binlerce genç etkinliğin ilk iki gününde konser alanına girmek için üniversitenin güney kapısında saatlerce bekledi. Festival, geçtiğimiz yıllarda birçok müziksever gencin bir araya geldiği, sahnede özgün ve kaliteli müziğin yapıldığı, öğrenciler sınav haftası öncesi nefes alıp, eğlenebildiği geleneksel bir organizasyon haline geldi. 1974’ten beri birçok popüler sanatçının yolunun geçtiği, Teoman, Harun Tekin, Boğaziçi Jazz Korosu gibi ünlü isimlerin ilk bestelerini ve kayıtlarını yaptığı BU Kulübüne ait, prova ve kayıtlar için kullanılan Taşoda’nın son yıllarda özgün bestelerin ve grupların okuldan çıkması açısından önemi büyük.

10 bin Boğaziçili öğrencinin birer arkadaşıyla katıldığı festivalde üç gün boyunca Boğaziçi Üniversitesi mezunu ve öğrenci gruplarının çeşitli müzik türlerindeki performansları yer alırken, farklı atölye, söyleşi ve oyunlar da katılımcılarla buluştu. Taşoda Festivali, TurkNet topluluğu, Boğaziçi Üniversiteli öğrenciler ve yakın arkadaşları için birbirinden özel deneyimlere ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında TurkNet abonelerinin davet ettikleri Boğaziçi Üniversiteli gençlere özel TurkNet GigaFiber bölgesi olan Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde bir hoş geldin kampanyası sunuldu. Boğaziçi Taşoda Müzik Festivali, öğrencilere TurkNet desteğiyle harika bir festival deneyimi yaşattı.