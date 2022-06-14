Vue JS Nedir? Vue JS Avantajları Nelerdir?

Vue.js, modern web uygulaması geliştirmede iyi bilinen kullanıcı arayüzü oluşturmanızı sağlayan bir Javascript kütüphanesidir.



Vue JS, genellikle Angular ve React ile bağlantılı olan en son teknolojilerden biridir.



Neden Vue JS Kullanmalısınız?



Web tabanlı ve mobil uygulamalar için görsel arabirimleri oluşturmak için Vue Js kullanabilirsiniz.



Angular ve React çerçevelerinin verimli kavramlarının bir entegrasyonudur ve basit, modern bir tasarımı vardır.



Ayrıca Vue kolay ve sorunsuz geliştirme için her şeye sahiptir. Yalnızca keyifli ve kusursuz bir geliştirme deneyimi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda nihai ürünü oluşturmak için zaman ve maddi olarak tasarruf etmenizi sağlar. Bu da hem geliştiriciler hem de işletme sahipleri için kazan-kazan durumudur.



Hangi Projelerde Vue JS. Kullanabilirsiniz?



Vue Js, projelerini gözden geçirdiğimizde, farklı alanlarda kullanıldığını görebiliyoruz.



Neredeyse destek veremeyeceği hiçbir proje olmasada, net olarak içinde bulunduğu en iyi projeleri sizin için listeledik:



Popüler Vue JS. Projeleri Nelerdir?



Finans, analitik ürün, yönetim, e-ticaret gibi bir çok farklı konuda Vue JS. projesi mevcuttur.



Aralarından seçtiğimiz en popüler Vue JS. projelerini sizin için listeledik:



1. Price Pronto



Price Pronto, küçük işletmelerin fiyatlarını ve tekliflerini potansiyel müşterilere göndermelerine sağlar.



Big Field Digital tarafından geliştirilen, işletme sahiplerinin rekabetçi fiyatlandırma planları oluşturmasına, mevcut hizmetleri, sezonluk promosyonları ve fırsatları listelemelerine ve dönüşümleri artırmak ve satış süreçlerini hızlandırmak gibi bir çok arayüz özelliğine ihtiyaç duyan bu projeyi Vue Js, tasarım açısından hafifleterek, kullanımını kolaylaştırmayı sağlamıştır.



2. HoneyMoney



HoneyMoney, harcama ve nakit akışını gösteren bir uygulamadır.

Bu uygulama, bütçe ayarlamayı kolaylaştırır, kullanıcıların ne kadar nakitleri olduğunu takip etmelerine ve gelecekteki hesap bakiyelerini tahmin edebilir. Böylece gelecek için plan yapabilmelerine olanak tanır.



Çok sayıda takvim tabanlı özellik, para birimi dönüştürme ve hesap makinesi gibi özellikleri içinde barındırır.





Hangi Siteler Vue Js. Kullanıyor?



Günümüzde hızla ilerlemesini sürdüren Vue JS, birçok sitenin oluşumunda yer alsa da sizler için birkaç tanesini listeledik:



1. Google Careers



Şaşırtıcı olsada, Google’da farklı pozisyonlar için başvuru yapabileceğiniz bu site Vue JS ile oluşturulmuştur.



2. GitLab



GitLab, temel olarak Vue ile oluşturulmasa da, 2016 yılından itibaren Vue JS. kullanmaya başladı.



Bu karardaki en büyük etken, Vue’nin basitliği, kullanım kolaylığı ve daha az kod gerektirmesidir.



3. Upwork



Dünyanın en popüler serbest çalışma platformlarından biri olan Upwork, web sitesinde Vue JS‘nin yanı sıra Vue JS’ye dayalı bir web uygulaması framework’ü olan Nuxt JS’yi de kullanır.



4. Tencent QQ



Tencent QQ veya kısaca QQ, Çin’in en popüler uygulaması ve dünyanın çok fazla ziyaret edilen web sayfasıdır.



Anlık mesajlaşma yoluyla QQ, sosyal oyunlar, mikroblog (Q Zone), alışveriş, müzik ve beğeniler dahil olmak üzere çeşitli hizmetler sunar.



Bu kadar farklı uygulamanın olduğu web site, Vue JS’nin ne kadar çeşitli framework olduğunu bizlere tekrar gösteriyor.



5. Alibaba



Alibaba, dünyanın en iyi e-ticaret platformları arasında yer alıyor.



Alibaba’nın teknoloji personeli, yalnızca Vue JS‘yi altyapı çözümü olarak benimsemekle kalmadı, aynı zamanda mobil arayüzler oluşturmak için kendi Vue JS uyumlu adı Weex olan frameworkünü geliştirdi.



Alibaba’nın Çin e-ticaret pazarının devi olduğu göz önüne alındığında, daha fazla müşteri çekmek ve onlara alışveriş yaparken en iyi performansla hizmet vermek için Vue’yi seçmiştir.



6. Louis Vuitton



Louis Vuitton, Vue JS. ve Nuxt ile sorunsuz bir alışveriş deneyimi sağlamak için güçlü bir teknoloji ikilisi oluşturdu.



Louis Vuitton’un, 2020 satışlarının %12’sini uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla yaptığı, dünyanın en popüler çevrimiçi markaları arasında 5. sırada yer alması Vue’nin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor.





Vue JS’nin Avantajları Nelerdir?



Vue JS , geliştirici projelerinde yer almak için sağladığı bazı avantajlar vardır.



Örneğin, geliştiricilerin dosyaları hızlı şekilde indirebilmesi için boyutu 33,30 KB’dir.



Bunun gibi birkaç avantajı aşağıda sizin için listeledik:



1. Boyut



Vue Js , büyük boyutlu diğer programlamalara kıyasla daha kullanışlı olan yaklaşık 18 KB’lık çok küçük bir indirilebilir boyuta sahiptir .



Bu boyut, uygulamanızı SEO ve UX’ini olumlu yönde etkileyecektir.



2. Entegrasyon



Vue JS , entegrasyon kolaylığı nedeniyle, mevcut çeşitli web uygulamalarıyla kullanılabildiğinden, web geliştirme için popüler bir seçim haline geliyor.



Arka plan JavaScript’te yerleşik olduğundan, geliştiriciler bu teknolojiyi diğer birçok JavaScript uygulamasıyla da kullanılabilir.



Bileşenlerin çeşitliliği, geliştiricilerin farklı türlerde web uygulamaları oluşturmasını sağlar..



JavaScript’e ek olarak, iki yönlü iletişime izin veren MVVM yapımı nedeniyle HTML da kullanabilirsiniz.



3. Bileşen Taban (CBA)



Vue JS bileşenleri, uygulama arabiriminin ayrılmış öğelerini temsil eder ve ayrı dosyalara bölünmeden HTML, CSS ve JavaScript’te yazılabilir.





a) Kod okunabilirliği



Vue JS , bileşenlerinin ayrı ayrı dosyalarda saklanmasının nedeni, kodun belirli bir bölümüne erişmenizi ve herhangi bir hata durumunda düzeltmenizi kolaylaştırır.



b) Birim Testi



Bileşenlere sahip olmak, birim testini büyük ölçüde basitleştirir.



Uygulamanın en küçük parçalarının kendi kendine nasıl çalıştığını anlamak için birim testi teknolojisi kullanılır.



4. Kolay Arayüz



Vue JS , tecrübesiz programcılar için faydalı olan kolay kullanıma ve arayüze sahiptir.



Öğrenme açısından, gelişmiş kodlama için ek programlama dilleri bilmeniz gereken Angular veya React’in aksine, Vue JS ’nin programcıların yalnızca JavaScript, HTML ve CSS’nin temellerini bilmesi yeterli olacaktır.



5. Dokümantasyon



Bu tarz konularda en önemli şeylerden biri iyi dokümantasyondur.



Vue JS , belgeleri sürekli olarak gelişen ve güncellenen bir platformdur.



Bu yüzden sizin için en uygun programları ve seçenekleri gösterir.



Ayrıca API bakış açısı için mevcut olan en detaylı belgelerden biri olduğunu da söyleyebiliriz.



6. Sadelik



Vue JS, geliştirmenin arkasındaki ana fikir, kullanıcının sadece birkaç satır kullanarak en basit şekilde kolayca kod yazabilmesidir.



Vue JS , tek dosyalı bileşenler HTML, CSS ve JavaScript gibi tüm kodları tek bir dosyada depolayabildiğinden, az çaba harcadığınız bileşenlerle çalışmak için de gayet uygundur.



Vue JS’nin Dezavantajları Nelerdir?



Vue Js, avantajlarına göre az da olsa birkaç tane dezavantajı vardır.



Bu dezavantajların başında istikrar geliyor.



Vue Js , kişisel olarak gayet istikrarlı görünüyor olsada büyük ve kurumsal projeler için çok güven vermiyor.





1. Dil Eksikliği



Vue JS , tahmin edilemeyecek bir şekilde hızla gelişen yeni bir framework olduğundan, henüz benzerleri React ve Angular kadar popüler değil.



Bir Çinli-Amerikalı tarafından geliştirilen Vue , İngilizce bilmeyen çok sayıda kullanıcıya sahiptir.



Çince yazılmış öğreticiler ve kodlar, İngilizce konuşan geliştiriciler için anlaması zor olabiliyor.



Bu nedenle, kodlama yaparken zorluklarla karşılaşırsanız, eklenti açıklamaları İngilizce olmadığında forumlardan yardım alabilirsiniz.



2. Eklenti Eksikliği



Vue Js, gelişim sürecinde olduğundan, halen önemli eklentilerde eksiklikler yaşayabiliyor.



Bu sorunun çözülmesi için geliştiricilerin diğer dilleri öğrenmesi gerektiğini gösterir. Örneğin harita uygulamasını kullanan bir geliştirici, Vue JS ’den destek alabilir, fakat dil yetersizliğinden ve sürekli güncellenen bu bilgiler artık güncellenmiyor olabilir bu da geliştiricinin bu belgeye ulaşamamasına sebep olur.



3. Büyük Ölçekli Projeler İçin Mali Destek Eksikliği



Gelişme aşamasında olan Vue , hala genç bir frameworktür ve Angular gibi daha yerleşik frameworkler ile rekabet edemez.



Böylece ortaya çıkan sorunları, hızlı bir şekilde çözebilen bir uygulama geliştirme ekibine destek olabilecek işletmelerden, büyük miktarda finansal destek almaz.



Vue , daha küçük projelerde olmasına rağmen, IBM ve Adobe gibi firmalardan talep görmeye başladı.



Kaynaklar: https://www.niobehosting.com/blog/yazilim-muhendisligi/

https://www.niobehosting.com/blog/ucretsiz-yazilim-ogrenme/