Dört Mevsim Uzun Tunik Modelleri 

Tesettürlü bayanların gözde üst giyim ürünleri arasında yer alan uzun tunik modelleri oldukça ilgi görmektedir. Spor, günlük ve gece kombinlerinde sıklıkla tercih edilen uzun tunik modelleri birçok farklı kumaştan farklı tasarımlarla üretilerek kadınların beğenisine sunulmaktadır. Gece kombinlerinde saten, krep ve kumaş pantolon modelleri ile tercih edilen saten ve krep uzun tunik modelleri göz alıcı bir şıklık yaratır. Yürüyüş ve spora gidilirken tercih edilen penye uzun tunikler spor taytları ve spor ayakkabılarla giyildiğinde rahat ve cool bir şıklık kazandırır. Günlük kombinlerinde tercih edilen vintage çiçek desenli uzun tunik modelleri jean ve kumaş pantolon modelleri ile ve sandaletlerle kombinlendiğinde kadınlara zarif bir görünüm kazandırır.

Uzun Tunik Fiyatları

Geniş ürün yelpazesine sahip olan uzun tunik modellerinin fiyatları her kadının bütçesine uygunluk göstermektedir. Özel işlemeli ve el işçiliği gerektiren tasarım uzun tunik modellerinin fiyatları diğer uzun tunik modellerinin fiyatına göre daha yüksek fiyat aralığında olmaktadır. Benzersiz tasarımlı kaliteli ve şık uzun tunik modellerini https://www.mizalle.com/uzun-tunik-modelleri web sitesinden inceleyip uygun ve avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.