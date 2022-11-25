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Efsane Cuma Bilgisayar İndirimleri Saat 18:00’de Başlıyor!

Ay boyunca süren Hepsiburada Efsane Kasım'ın finali, bu akşam saat 18:00'de başlayacak özel teknoloji kampanyasıyla bilgisayar tutkunlarını bekliyor. Saat 02:00'ye kadar sürecek kampanyada prestijli markaların sevilen ürünleri yer alıyor.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 25 Kasım 2022
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Alışverişin fırsat ayı olan Hepsiburada Efsane Kasım’da bilgisayar kategorisinden pek çok üründe teknoloji tutkunlarını sevindirecek indirimler için büyük gün geldi çattı.

Efsane Cuma’ya özel bu akşam (25 Kasım Cuma) bilgisayar kategorisinde 18:00-02:00 saatleri arasında geçerli olacak kampanyada tüm indirimlere ek sepette %5 net indirim uygulanacak.

Bilgisayar, ekran ve tabletin yanı sıra klavye ve mouse ürünlerinde yılın en iyi fırsatını sunan  kampanya, pek çok prestijli markanın ürünlerini bir arada sunuyor.   

Ünlü markaların gözde ürünleri

Efsane kasım avantajlı fiyatları üzerine sepet indirimleriyle daha da cazip hale gelen ürünler arasında Lenovo, Monster, Acer marka laptoplar; Apple tabletler, Samsung monitörler, HP yazıcılar, Logitech ve Asus marka klavye ve mouse seçenekleri yer alıyor.

Kasım ayının son teknolojik fırsatları için detaylı bilgi ve katılım için kampanya sayfası ziyaret edilebilir.

Teknolog fotoğrafı Teknolog Bir e-posta göndermek 25 Kasım 2022
Bir dakikadan az
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