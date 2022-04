Eğitimde Teknoloji Şirketleri Neleri Değiştirebilir? YÖK tarafından 2022 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için bu yıl 3 milyon 200 bin başvuru yapıldığını açıklandı. Bu, çok fazla kişinin kısıtlı üniversite kontenjanları için yarışması demek. Sınava hazırlanan kişiler hazırlığa aynı noktada başlamıyor. Bununla beraber sınıf içerisinde her zaman öğretmenle birebir çalışmak mümkün olmuyor. Bu gibi faktörler de eğitim süreci ve öğrencilerin sınava hazırlık yıllarını zorlaştırabiliyor.

Teknoloji hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi ve geliştirdi. İnsanlarla etkileşimimiz, bilgiye erişimimiz teknoloji sayesinde dünya tarihinde hiç olmadığı kadar kolay. Teknoloji hayatımızda her alanda kendini gösterdiği gibi eğitimde de yer almaya başladı. İletişimde, bilgiye ulaşmada sağladığı eşitliği eğitimde de sağlamaya başladığını görüyoruz.

Son dönemde online eğitim platformlarını oldukça sık duymaya başladık. Öğrencilerin bireysel desteğe erişimi gibi konuları dert eğitim teknoloji şirketlerinden biri ise Kunduz.

Kunduz Türkiye’de kurulmuş, Amerika pazarında da hizmet veren bir eğitim teknolojileri şirketi. Global ölçekte büyümeyi hala sürdürüyor. Öğrencilerin sınava hazırlıkta en büyük sorunlarından soru çözümüne cevap sunuyor. Öğrenciler makul bir fiyatla sınırlı ya da sınırsız soru sorma seçenekli paketlerden birini alıyor ve sorularının cevabını öğrenmeye başlıyor. Eğitmenler ise çözdükleri soru bazında kazanç sağlıyor.

Kunduz ortalama 15 bin lira olan sınava hazırlık maliyetlerini ortalama 500 TL’ye indiriyor. Böylece öğrenciler oldukça hızlı ve uygun fiyatlarla sorularına birebir cevap bulabiliyor. Bu da öğrenciler arasında daha demokratik bir rekabete yardımcı oluyor.

Kunduz’da şu ana kadar 4 milyon öğrenci 58 milyondan fazla sorusuna cevap buldu!

Peki Kunduz nasıl çalışıyor?

Çözemediğin sorunun fotoğrafını çek. Yapay zeka sayesinde sorun 48 bin Kunduz eğitmeninden uygun olanla eşleştirilsin. 10 dakika içinde açıklamalı çözüme ulaş. Çözümü anlamadıysan eğitmenle iletişime geç.

Kunduz her gün teknolojisini geliştiriyor ve öğrencilerin sınava hazırlıkta en yakın arkadaşı oluyor. Eğitimi her yerden, her zaman erişilebilir kılıyor. Öğrenci anlamadığı çözüm için eğitmenle iletişime geçebiliyor bu da öğrenci için eğitimi çok daha kişiselleştirilmiş bir hale getiriyor.

Kunduz’da Başka Neler Var?

Kunduz uygulaması soru çözümünün yanında öğrencilere kişiselleştirilmiş testler de sunuyor. Yapay zeka ile öğrencilerin zorlandığını konuları tespit eden uygulama onlara ekstra testler öneriyor. Öğrenciler aynı zamanda hiç uygulamadan çıkmadan tüm konulara dair video konu anlatımlarına erişebiliyor.

Yani öğrenci bir uygulama ile sınava hazırlıkta ihtiyaç duyduğu her şeye erişebiliyor.

