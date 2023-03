Gözde ITS’nin Büyük Ölçekli Firmalar İçin Logo Netsis ERP Hizmeti çözümleri arasında yer alan Logo Netsis ERP hizmeti ile ilgili merak edilen pek çok farklı soru var. Büyük ölçekli firmalar için Logo Netsis ERP hizmeti nedir, hangi yazılım kullanılmalıdır sorularının cevaplarını yazımızda bulacaksınız.

Orta ve büyük ölçekli işletmeler için kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleri, firmaların daha verimli ve düzenli çalışmasını sağlamaktadır.

Logo Netsis ERP hizmeti, üretim yapan firmalarda kullanılırken finans-muhasebe, tedarik zinciri, stok ve satış gibi uygulamalara ihtiyaç duyan işletmeler tarafından da tercih edilmektedir. Karmaşık üretim süreçleri yürüten holdinglerin, büyük ölçekli firmaların ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler sunarak verimliliği arttırıyor.

Logo Netsis ERP programı, gelişmiş işlevselliğe ve eklenebilen yeni fonksiyonlara sahipken firmalar için yepyeni bir deneyim sunmaktadır.

Büyük Ölçekli Firmalar ERP Yazılımı Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Büyük ölçekli firmalar için ERP yazılımı, maliyetleri azaltmak ve üretkenliği arttırmak için süreçleri daha iyi yönetmenizi sağlayan bir iş modeli sunar.

Büyük ölçekli firmalar ERP yazılımı seçerken nelere dikkat etmeli, seçim kriterlerini listeleyelim.

ERP çözümleri için firmanızın ihtiyaçlarını belirleyin. Çalışanlarınız, yöneticileriniz, müşterileriniz ve tedarikçinizle görüşebilirsiniz.

Firmanızda ERP yazılımından faydalanacak departmanların ve yöneticilerin fikrini alabilirsiniz.

Firmanız için ERP seçiminde yazılımın kullanışlı olmasına dikkat etmelisiniz. Satın alma öncesinde ve sonrasında uzman bir ekibin destek sağlaması gerekir.

Kullanılan sistemden Logo Netsis ERP hizmetine geçiş sırasında verilerin kalması ve iki sistemin entegre olabilmesi gerekir.

Seçmeyi düşündüğünüz ERP yazılımının üretim süreçlerine, planlama, satış, tedarik süreçlerine uyumlu olması gerekir.

ERP sistemi için belirlediğiniz bütçeye uygun olması gerekir. Bütçenizi belirledikten sonra ihtiyacınız olan fonksiyonlara ve doğru yazılıma karar verebilirsiniz. Bütçenize uygun Logo Netsis ERP Hizmeti için Gözde IT çözümlerini inceleyebilirsiniz.

Firmanızın üretim süreçlerinde ve planlama sürecinde özelleştirmeye ihtiyacınız varsa ERP yazılımını kullanabilirsiniz. Tercih ettiğiniz özelleştirme var olan bir ERP çözümünde bulunuyorsa seçiminizi o yönde yapabilirsiniz.

Büyük Ölçekli Firmalar Hangi ERP Yazılımı Kullanmalı?

Büyük ölçekli firmalar için ERP çözümleri verimliliği arttırır. Özelleştirilebilir fonksiyonları sayesinde her firmanın ihtiyaçlarına uygun çözümler bulunmaktadır. Büyük ölçekli firmalar hangi yazılımı kullanmalı?

Zengin iş fonksiyonlarına sahip ERP çözümü Logo Netsis 3 Enterprise, büyük ölçekli firmalar için uygundur. Ayrıntılı planlama ve karmaşık üretim süreçlerinin kolayca yönetilmesini sağlayan Logo Netsis 3 Enterprise, işletmelerin verimliliğini arttırmaktadır.

Gözde IT çözümleri arasında yer alan Logo Netsis ERP yazılımında finans yönetimi, muhasebe yönetimi lisansları bulunmaktadır. ERP yazılımında yer alan tedarik zinciri yönetimi, stok ve satış yönetimi ile üretiminizi tek bir noktadan kontrol edebilirsiniz. Büyük firmalar için holding, işletme ve şube desteği de bulunmaktadır.

Logo Netsis ERP hizmetinde ek fonksiyonlardan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kullanıcı artırımı, MRP, dış ticaret yönetimi, yazar kasa ve POS aktarımı ve yabancı dil paketi lisanslarını ek olarak firmanız için tercih edebilirsiniz.

Gözde ITS ile ERP Hizmeti ve Uzman Ekip Desteği

Gözde ITS, Logo Netsis ERP hizmetinde her ölçekteki işletmenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaktadır. ERP hizmeti ile büyük ölçekli firmanızda yönetiminizi tek noktadan yaparken iş yükünü önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Gözde ITS ERP hizmetinde App-in-App desteği ile mevcut sisteminize yeni teknolojileri entegre etmenizi sağlar. Bulut ERP desteği ile istediğiniz yerden çalışabilir ve verilerinizi daima güvende tutabilirsiniz.

27 yıllık tecrübesi ile Gözde ITS uzman kadrosu, satış öncesi ve sonrasında tam destek sağlamaktadır. İhtiyaçlarınıza ve taleplerinize göre firmanızda Netsis ERP Demo çalışmaları yapılarak en uygun çözüm önerisi sunulmaktadır.

Satış sonrasında desteğe ihtiyacınız olursa Gözde ITS uzman ekibi her zaman sorunlarınızın çözüme kavuşması için yardımcı olmaktadır. Gözde ITS Solutions adresine giderek Logo Netsis ERP hizmeti için demo talep edebilirsiniz.