İnternet Altyapı Çeşitleri Nelerdir? En Hızlı İnternet Altyapısı Hangisidir?

İnternet Altyapısı Nedir?

İnternet altyapısı, bilgisayar donanımını, yazılımları, depolama ve ağ bağlantı cihazlarını da kapsayarak veri merkezlerine bağlı olarak çeşitli kablolar aracılığıyla dağılımı sağlayan sistemin bütünüdür. İnternette gerçekleştirilen işlemleri yürütmek için tasarlanmış bilgisayarlara bağlı sunucularla kapsamlı bir yapı olan veri merkezi bir şirkete ait olsa bile diğer firmalara altyapı sistemini kullanma hakkı tanıyabilir. İnternet altyapı seçenekleri internet sağlayıcı şirketlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Şirketler hangi kapsamda bir altyapı edindiyse ve paketlerini belirlemişlerse buna göre internet hizmetlerini kullanıcılara sunabilirler. Bu noktada kullanıcıların bu altyapı çeşitlerini bilmesi, sahip olacakları hizmetlerin kapsamını öğrenmek adına faydalı olacaktır.

İnternet Altyapı Çeşitleri Nelerdir?

Teknik donanım farklarıyla birlikte değişen internet altyapı çeşitleri şunlardır;

ADSL altyapı: Geniş bir ağ bandına sahiptir ve bakır tel kullanılarak inşa edilir. Genellikle küçük ölçekli iş yerleri ve evlerde tercih edilir.

Geniş bir ağ bandına sahiptir ve bakır tel kullanılarak inşa edilir. Genellikle küçük ölçekli iş yerleri ve evlerde tercih edilir. VDSL internet altyapı: Dijital abone hattını ifade eder. Bu altyapıda hızlı internetin sağlanması için bakır veya fiber optik kablo kullanımı sağlanır. VDSL altyapılar oldukça hızlı indirme ve de yükleme hızına sahip altyapılar arasında yer alır.

Dijital abone hattını ifade eder. Bu altyapıda hızlı internetin sağlanması için bakır veya fiber optik kablo kullanımı sağlanır. VDSL altyapılar oldukça hızlı indirme ve de yükleme hızına sahip altyapılar arasında yer alır. Fiber Optik internet altyapı: Optik kablolar aracılığıyla veri taşıyan elektrik sinyallerini ışığa çevirir. Bu ışığı ise saç teli kalınlığındaki şeffaf cam kablolar (optik kablolar) içinde gönderir. Fiber altyapılarla çok daha hızlı internet kullanımı mümkündür.

Optik kablolar aracılığıyla veri taşıyan elektrik sinyallerini ışığa çevirir. Bu ışığı ise saç teli kalınlığındaki şeffaf cam kablolar (optik kablolar) içinde gönderir. Fiber altyapılarla çok daha hızlı internet kullanımı mümkündür. GigaFiber internet altyapı: Fiber optik kablolar aracılığıyla hizmet veren, diğer en hızlı internet altyapıları arasında yer alır. Kullanıcı sayısı fark etmeksizin en hızlı işlem yapma özelliğine sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Bulunduğunuz bölgede yararlanabileceğiniz internet altyapı çeşidini öğrenmek için altyapı sorgulama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ulaşabileceğiniz altyapı türleri arasından en hızlı olanı tercih etmek, erişebileceğiniz maksimum kalitede internete sahip olmak demektir. Peki en hızlı internet altyapısı hangisidir? İnceleyelim.

En Hızlı İnternet Altyapısı Hangisidir?

Öncelikle yaşadığımız bölgeye göre ulaşabileceğiniz altyapı çeşitlerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu sebeple konumunuza göre erişebileceğiniz internet altyapılarını değerlendirerek hizmet alabilirsiniz. En hızlı internet altyapılar arasında fiber internet ve GigaFiber yer almaktadır. Fiber optik kablolar iletkenlik seviyeleri yüksek olmaları sebebiyle bakır kablolara göre iletimin daha hızlı olmasını sağlar ve bu da daha fazla veri iletimi için olanak tanır. Yüksek bant aralığı sayesinde fiber internet online görüşmelerden hızlı indirme ve yükleme işlemine kadar birçok konuda işlerinizi kolaylaştıracaktır. Fiber altyapı sorgulama yaparak bulunduğunuz bölgede mevcut olup olmadığını kısa bir sürede öğrenebilirsiniz. İnternet altyapı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak yüksek kalitede internet hızına erişmenize yardımcı olacaktır