Ücretsiz fotoğraflar nereden indirilir

Herhangi bir görseli kullanmadan önce bilmeniz gereken birkaç şey. Ücretsiz görüntü kaynaklarını tartışırken aşağıdaki terimler sıkça karşımıza çıkacaktır. Denediğiniz her web sitesinin şartlarını ve koşullarını okuyun, böylece tam olarak ne zaman ve ne tür bir onay gerektiğini bilirsiniz.

Bu fotoğrafların çoğu, telif hakkı kısıtlamalarından muaftır veya Creative Commons kamu malı adanmışlığı kapsamında lisanslanmıştır. Bu, ticari amaçlarla bile olsa, izin istemeden işi kopyalayabileceğiniz, değiştirebileceğiniz, dağıtabileceğiniz ve gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Ancak, bazı fotoğraflar atıf gerektirebilir. Hangi lisansa sahip olduklarını belirlemek için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak yine de kendi araştırmanızı yapmanızı ve bu görüntülerin nasıl kullanılabileceğini belirlemenizi öneririz.

Creative Commons nedir?

Creative Commons, yaratıcılığın ve bilginin ücretsiz yasal araçlar aracılığıyla paylaşılmasını ve kullanılmasını sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Atıf yapılmaksızın her türlü kullanıma izin vermekten, yalnızca belirli kullanımlara ve hiçbir değişiklik yapılmamasına kadar uzanan çeşitli Creative Commons lisansı türleri vardır.

Kamusal alan nedir?

Kamu malı olan eserler, telif hakkı süresi dolan, kaybedilen veya geçerli olmayan eserlerdir. İnternette bir şey bulmak, onun kamuya açık olduğu anlamına gelmez.

telifsiz nedir?

Telif hakkı içermeyen görseller mutlaka ücretsiz değildir. Çoğu durumda, görüntüyü kullanma haklarını elde etmek için bir kerelik ücret ödemeniz gerekecektir. Daha sonra istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. “Telifsiz” terimindeki “ücretsiz”, her kullandığınızda resmin sahibine telif ücreti ödemeniz gerekmediği anlamına gelir. Telifsiz görseller hakkında kapsamlı bir okuma için.

Fotoğraf her zaman tasarımın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ne yazık ki, takım elbiseli insanların el sıkıştığı sevimsiz stok görüntüleri görmeye alıştık. Bu stok fotoğraflarının çoğu sadece yapışkan değil, aynı zamanda çok paraya mal oluyor.

Stockfreeimages’deki görseller Creative Commons Zero (CC0) altında lisanslanmıştır; bu, görselleri izin istemeden veya sanatçıya kredi vermeden kullanabileceğiniz anlamına gelir (bu her zaman takdir edilmektedir).