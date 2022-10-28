Klima ile Vantilatör Arasındaki Farklar

Yaz aylarında maruz kalınan kavurucu sıcaklar, kapalı alanlarda durulmasını sıkıcı ve bunaltıcı bir hale getirebiliyor. Sıcaklarla başa çıkmanın yolu ise vantilatör ya da klima gibi serinleten makinelere sahip olmaktan geçiyor. O nedenle insanlar hem iş yerleri hem de evlerde kullanmak üzere klima ya da vantilatör arayışına giriyor. Günümüzde pek çok marka tarafından farklı fiyat aralığında, özellikte ve tasarımda iklimlendirme ve derin dondurucu ürünleri çıkarılıyor. Alternatifin çok olması ise akıllara klima mı? vantilatör mü tercih edilmeli? sorusunu getiriyor. Eğer siz de seçim yapma konusunda zorluk yaşıyor ve kendinize bir rehber arıyorsanız, yazımız tam size göre!

Klima ve Vantilatör Karşılaştırması

Yaz aylarında serinlemek ve daha ferah hissetmek için klima tercih edilebildiği gibi vantilatör de alınabiliyor. Vantilatör ve klima arasında seçimde bulunurken kullanılacak mekanın büyüklüğünü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunun yanı sıra klimanın veya vantilatörünün ne kadar süre kullanılacağı da seçim yapma sürecini etkiliyor.

Gün boyu mekanın serinletilmesi isteniyorsa, A sınıfı inverter klimanın tercih edilmesi daha avantajlı bir seçim oluyor. Yalnızca belirli saatlerde açıp serinleyip kapatılacak bir soğutucu aranıyorsa, vantilatör öneriliyor. Öte yandan vantilatör ve klima arasında kalan insanların ürünü nerede kullanacağını da göz önünde bulundurması gerekiyor. Örneğin ofis veya çalışma ortamı için bir soğutucu isteniyorsa klima alınması mantıklı bir karar oluyor.

Evlerde her oda için bir klima alınması mümkün değilse, vantilatör kullanımı yeterli olabiliyor. Ancak burada evin büyüklüğü de önemli bir kriter oluyor. Eğer büyük bir ev ise klima kadar performans göstermeyeceği için vantilatör seçimi yapılmaması gerekiyor. Bu tarz evleri tam anlamıyla klimanın serinleteceğini bilmek gerekiyor.

Klima ve vantilatör arasında seçimde bulunurken sağlık faktörünü göz önünde bulundurmak gerekiyor. İşte bu noktada, “klima mı sağlıklı yoksa vantilatör mü?” sorusuna cevap aramak gerekiyor. Bunun cevabını aramak için kullanım sıklığına bakmak gerekiyor. Eğer gün boyu kullanılacaksa sıcaklık derece ayarı sunan klimalardan tercih edilmesi en doğru karar oluyor. Çünkü klimalar sağlık şartlarına bağlı olarak ayarlanabildiği için kişiye problemsiz kullanım sunuyor.

Çok sık kullanılmayan, düşük veya orta devirde çalıştırılan vantilatör modelleri de ortamda ideal hava akışı sağladığı için sağlık açısından öneriliyor. Aksi durumda kullanılan ve vücuda direkt üfleyen cihazlar ise kişinin bel, boyun, omuz gibi yerlerinde çeşitli sağlık problemine yol açabiliyor. O nedenle ne sıklıkla ve ne ayarda kullanılacağı göz önünde bulundurularak karar verilmesi gerekiyor.

Vantilatörü İdeal ve Sağlıklı Kullanmanın Yöntemleri

Kavurucu sıcakların olduğu mevsimlerde vantilatör ile serinlemek mümkün olsa da doğru kullanılmadığında çeşitli sağlık problemleri ile karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. O nedenle vantilatörü ideal ve sağlıklı kullanmak gerekiyor. Peki, nasıl?

Kısa süre çalıştırıp serinledikten sonra kapatarak

Uyku sırasında tüm gece düşük devir de çalıştırarak

Oda ideal sıcaklığa ulaştığında kullanımı durdurarak

Bahsi geçen durumlar neticesinde ideal ve sağlıklı bir kullanım sağlanabiliyor.

Klimayı İdeal ve Sağlıklı kullanmanın Yöntemleri

Sıcak havalarda ortamı serinletmek ve soğuk havalarda ortamı ısıtmak için kullanılan klimalar sıcaklığın dengede tutulmasına olanak sağlıyor. Ayarını otomatik olarak gerçekleştiren klimalar ısı kayıplarını önlerken aynı zamanda enerji tasarrufu yapılmasına da olanak sağlıyor. Ancak bilinçsiz şekilde çalıştırıldığında çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Peki, ideal klima kullanımının nasıl olması gerekiyor?

Hava 30-32° olduğunda vantilatör orta devirde çalıştırılmalı

Hava 34-35° olduğunda vantilatör yüksek devirde ayarlanmalı

Hava 32-35° sıcaklığa ulaştığında ise klima 26° oda sıcaklığına sabitlenmeli

Bahsi geçen detaylar uygulandığında sağlığa uygun oda sıcaklığı ayarlanmış oluyor.

Klima ve Vantilatör Seçiminde Elektrik Faktörü

Elektrikli aletlerin yaktığı enerji h/Watt değeri ile ölçülüyor. Vantilatörler ile klima kıyaslandığında daha az enerji kullandığı düşünülse de yüksek enerji sınıfına dahil olan klima modelleri tasarruf özelliği ile de ön plana çıkıyor. Ev veya iş ortamında istenilen sıcaklığa ulaşıldığında klimalar kapatabiliyor. Serin havanın etkisi daha çok yaşanmak istendiğinde ise vantilatör çalıştırılıyor. Yani tamamen kullanıcının kontrolünde kullanıldıkları için enerji tasarrufu sağlanabilir.

Üst enerji sınıfını içeren vantilatör veya klima seçildiğinde ise enerji tüketimi en aza indirilebilir. Tasarruf sağlayan modeller doğanın korunması konusunda da büyük bir rol oynuyor. Evde iki farklı iklimlendirme cihazına yer verildiğinde de elektrikten tasarruf yapılabiliyor. Gündüzleri klima tercih edilirken uyku sırasında vantilatör tercih edildiğinde istenilen sonuçlar elde edilebiliyor.

Klima Hangi Mekanlarda Kullanılmalı?

Kavurucu yaz sıcaklarının olduğu bölgelerde ihtiyaç duyulan ürünlerden biri, hiç şüphesiz klima oluyor. Serinlemek istendiğinde akla gelen klima, kış mevsiminde de ortamı ısıtmak için çalıştırılabiliyor. Hem ısıtma hem de soğutma sistemini bir arada sunan klimalar, üstün ayarları yardımıyla ortamı daha fazla soğutabiliyor. Çeşitli kullanım isteklerine özel olarak tasarlanan mod alternatifleri ve zaman ayarı, klimanın belirli süre kapatılarak yeniden çalışmasına olanak sağlıyor.

Klimaların üstün özellikleri arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Ergonomik ve estetik tasarımı

Uzaktan kumanda

Sessiz kullanma özelliği

Hava temizleme modu

Yeni nesil güç ve kapasite

Özellikleri içeren klima modelleri hem iş yerlerine hem de evlere hitap ediyor. Bahsi geçen modellerin düzenli olarak bakımı yapıldığında ise, uzun ömürlü kullanım sunuyor. Yaz ve kış aylarında iklimlendirmeye olan ihtiyacı problemsiz bir şekilde karşılıyor. Klima fiyatları ise özelliklerine, tasarımına ve ebadına bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Vantilatör Hangi Mekanlarda Kullanılmalı?

Klimanın tercih edilmediği alanlarda ise vantilatör kullanılabiliyor. Vantilatör, ortamın havasını tazeleyen ve ortamdaki ısıyı dengeleyen bir model olarak mevcut havayı soğutma görevi üstlenmiyor. Vantilatör kapatıldığı zaman ortamın havası saniyeler içerisinde değişebiliyor. Ortamda oluşan akım, ürünün modeline ve gücüne göre de farklılık gösterebiliyor.

O nedenle vantilatörler, küçük alanlara, montaj gerektirmeyen alanlara ve taşınabilir ürün isteyenlere hitap ediyor. Evin veya ofisin her ortamına yerleştirilerek aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Bu ürünler ile bunaltıcı yaz sıcaklıklarından kurtulmak mümkün oluyor. Tavan vantilatörleri ise normal modellere kıyasla daha geniş alanları serinletmek için ideal oluyor. Üfleme ve zamanlama özelliği ile ön plana çıkan vantilatör modellerinin bakımı yaptırıldığında daha ekonomik kullanım sunuyorlar.

Klima Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Klima tercihinde bulunurken birkaç detayı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu detaylara uygun klima seçimi yapıldığında konforlu bir ortam yaratmak ve enerjiden tasarruf etmek mümkün oluyor. O nedenle klima seçerken alanın özelliklerini, klimanın kapasitesini, enerji verimliliğini, odanın genel sıcaklığını, bina yalıtımını, pencere sistemlerini ve tavan yüksekliğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ayrıca hem soğutma hem de ısıtma performansı yüksek olan klima modellerine yönelmek gerekiyor.

Vantilatör Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Her beklentiyi ve ihtiyacı karşılayacak vantilatör modelleri arasından ideal seçimde bulunmak gerekiyor. Seçim yaparken vantilatörün kullanım alanını, kademe sayısını, salınım özelliğini, vantilatörün ağırlığını, mekân boyutunu ve kullanılacak alanın hareket yoğunluğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Vantilatör modelleri birçok marka tarafından üretildiği için kalite ve dayanıklılık da değişiklik gösteriyor. Öte yandan vantilatör fiyatları da birbirinden farklı oluyor. Hem ihtiyaca hem de bütçeye uygun bir ürün seçebilmek üzere kriterleri göz önünde bulundurmak doğru oluyor.