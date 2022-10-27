Pazarlamada görselleri kullanın

Aynı zamanda duyguları, ihtiyaçları ve arzuları da içerir. Tüketicilerde bu güçlü duyguları uyandırmak için, pazarlama ve reklamlarınıza görseller aracılığıyla biraz daha canlılık katmalısınız.

Görselsiz pazarlama veya reklam metni, süslemesiz dondurma gibidir… işi halleder, ancak sizi pek heyecanlandırmaz, değil mi? Aynı şey metin reklamlar, blog gönderileri, site sayfaları ve daha fazlası için de geçerlidir.

Görüntüler unutulmaz.

Güzel bir ücretsiz resim veya çarpıcı bir fotoğraf görmek, genellikle kısa bir açıklama, blog yazısı veya reklam okuduğumuzu hatırladığımızdan daha uzun süre aklımızda kalır. Gördüklerimizin %65’inden fazlasını, duyduklarımızın %10’unu hatırlıyoruz.

Görüntüler daha hızlı iletişim kurar.

Hızlı tempolu bir dünyada yaşıyoruz ve tüketiciler günde 5.000’den fazla reklam görüyor. Görseller pazarlamada çok önemlidir çünkü daha hızlı sindirilirler. Okuyucuların yazılı metnin değerini işlemesi ve karar vermesi yaklaşık 10 saniye sürer, ayrıca onu okumak için gereken süreden bahsetmiyorum bile.

Görüntüler okuyucuları etrafta tutar.

Görüntüler, okuyucuları etrafta dolaşmaya teşvik eder. TIME’a göre, web sitenizin ziyaretçileri muhtemelen web sitenizde veya blogunuzda 15 saniyeden fazla kalmıyor.

Görüntüler açık ve etkileşim oranlarını artırır.

İçeriğiniz ister metni gösteren resimler içeriyor olsun, isterse bir makaleye eşlik ediyor olsun, okuyucular görselleri görmek ister. Resim içeren makaleler ve blog gönderileri, içermeyenlere göre %90 daha fazla toplam görüntüleme alır. Basın bültenleri ayrıca bir fotoğraf veya video eklendiğinde görüntülemelerde %45’lik bir artış sağlar.

Görseller satış yapmanıza yardımcı olur.

Çevrimiçi alışveriş her zamankinden daha popüler olabilir, ancak alışveriş yapanlar hala ürünlerinin ulaştığında nasıl görüneceğini merak ediyor. değil mi?

Bu yüzden kaliteli, doğru ürün fotoğrafları çok önemlidir. Tüketicilerin %67’si ürün seçerken ve satın alırken her bir ürün görselinin kalitesinin çok önemli olduğunu söylüyor. Müşteriler ayrıca ürün görsel kalitesinin ürün bilgisinden (%63), ayrıntılı bir ürün açıklamasından (%54) veya müşteri puanları ve incelemelerinden (%53) daha değerli olduğunu düşünüyor.

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