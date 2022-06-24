Evliliğe İlk Adımdaki Işıltı

Yeni yaşamlarına hazırlanan gençler, nişanlarını kutlamak için nişan takı seti ile ışıltılarını tüm dünyaya ilan etmek isterler. Özel tasarımlarıyla her zevke uygun setler arasında seçim yapmakta güçlük çekilecektir.

Altın başarı sembolüdür, gelecekte başarıyı simgeler. Altın ile çağdaş bir tasarım bir araya gelince ortaya çıkan ürün her fırsatta kullanılmak istenen ve mutlulukla taşınan bir takı olacaktır.

Gelin adayının düşlerinin ötesinde zarafete sahip olan takı setleri değişik zincir uzunlukları ve üç renk altın seçenekleri yanı sıra beyaz ve mavi mineli seçenekleriyle göz doldurmaktadır. Aynı zamanda taşlı ve kristalli seçenekler de mevcuttur. Fantezi ve daha çağdaş görünümlerde olanlardan gelinin yaşam biçimine göre seçim yapılabilir.

Gelin ve Kayınvalideyi Buluşturan Setler

Farklı nesillerden olan gelin ve kayınvalidelerin aynı beğeni noktasında birleşebilmesi, özgün setler ile artık mümkün. Kayınvalide gururlanacak ve gelin hediyenin güzelliği ile kendini daha değerli hissedecektir. Mutluluk ile başlayan birlikteliklerin altın kadar uzun ömürlü olması beklenir. Seçilen nişan takı seti ile mutluluk iki taraf arasında iletilecektir. Mutlaka https://www.emajewellery.com.tr/nisan–dugun-setleri arasından biri sizin için idealdir.