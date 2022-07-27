Hidrolik Hortumlar Kullanım Alanları ve Özellikleri

Son derece değişik bir yapıya sahip olan hidrolik hortumlar sanayi ekipmanları arasına girmektedir. Bu tarz hortumların en belirgin özelliği hidrolik sıvısını gerekli olan her yere tasıma için özel olarak tasarlanmış ve dizayn edilmiştir. Hidrolik sıvısının bu ekipmanlar sayesinde rahat ve kolay şekilde taşınabilmektedir. Aküatörler; valfler gibi taşındığı yerler çeşitlendirilebilinir. Hidrolik hortum esnek bir yapıya sahip olması ve bunun sebebi ise yüksek basınçlara maruz kalmalarıdır. Bundan dolayı da esnek yapıya sahip olmaları gerekir.

Birçok hortum çeşitleri vardır. Bu hortumlar birden fazla sanayide hidrolik sistemlerde kullanılmaktadır. Hidrolik hortum seçerken de bazı noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir. Kullanım alanınız neresi boyutu dayandığı basınç ve diğer dinamikler mutlaka göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kısacası burada işinize uygun hortumu seçmek çok önemli bir noktadır. Hidrolik hortum iç çapı genel olarak yapısı kıvrımlı ve ya oluklu olmalıdır. Dış çapı ise oluklu ve kıvrımlıdır genelde statik bir yapıya sahiptir.

Hidrolik Hortum Çeşitleri

Hortumların birden çok çeşidi bulunmaktadır. Sargı Hortumlar esnektir ve kıvrılabilir. Kullanım sonrası fazla alna kaplamayan bir yapıya sahiptir.Bundan da anlaşılacağı üzere tasarrufu sağlamaktadır. Oluklu Hortum ise enek olmakla beraber sıkıştırma ve uzama özelliği yüksektir. https://www.sanayiden.com/hidrolik-hortum-hortum-hidrolik-pnoamtik-sanayi-sanayi-urunleri-c-764 sitesine ulaşarak hidrolik hortum satın alabilirsiniz.