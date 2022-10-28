Tasarımlarınız için güzel fotoğraflar bulun

Yapmanız gereken doğru türde bir görüntü bulmak ve onu tasarımınızı geliştirecek şekilde eklemek.

Stok fotoğrafçılığın bu kadar popüler olmasının büyük bir nedeni, değerli zaman ve para tasarrufu sağlamasıdır.

Profesyonel fotoğraf ekipmanı harcamanıza, yüksek kaliteli fotoğrafların nasıl çekileceğini öğrenmenize ve hatta görüntü düzenleme ile uğraşmanıza gerek yok. Bu, özellikle küçük bir ekipseniz ve görseller işiniz veya ürününüz için temel değilse kullanışlıdır.

Fotoğrafları kendiniz çekmeseniz ve profesyonel bir fotoğrafçıya yaptırmayı düşünseniz bile, yine de oldukça pahalı hale geliyor.

Tüm bu zorlukları, kolayca indirip sunumlarınıza, infografiklerinize, sosyal medya gönderilerinize ve diğer tasarımlarınıza ekleyebileceğiniz, kullanıma hazır, yüksek kaliteli bir stok fotoğrafla karşılaştırın.

Bu çok daha kolay ve hızlı.

Stok fotoğraf kullanmanın bir başka büyük yararı da, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçeneğiniz olmasıdır. Milyonlarca ücretsiz ve ücretli stok fotoğraf var ve ihtiyaçlarınız için mükemmel bir şey mutlaka bulacaksınız.

Temalı arka planlar oluşturun

Tasarımlarınızın arka planında stok fotoğraf kullanmak oldukça yaygındır.

Marka kişiliğinize uyan mükemmel arka plan resmini bulduğunuzda, onu basit bir fotoğraftan daha yaratıcı bir şekilde nasıl gösterebileceğinizi düşünün.

Başlıklarınıza kişilik ekleyin

İster açılış sayfanız ister infografik için olsun, stok fotoğraflar, başlığınızı öne çıkarmanın ve hedef kitlenizin dikkatini çekmenin harika bir yoludur.

Başlıklarınız genellikle ziyaretçilerin veya görüntüleyenlerin göreceği ilk şeydir. Genel temaya veya konuya ekleyen alakalı bir görsel kullanarak iyi bir ilk izlenim bırakın.

Resmin etrafında tasarlayın

Stok fotoğrafçılığı tasarımlarınıza dahil etmenin bir başka harika yolu, kullandığınız stok fotoğrafların içine veya çevresine metin ve diğer öğeleri entegre etmektir.

Bunu yapmanın tek bir yolu yoktur, ancak çalışmasını sağlamak için içinde boş alanları olan görüntüleri bulmak tercih edilir.

Tasarım dünyasında fotoğraf hoş karşılanmayabilir, ancak ondan en iyi şekilde nasıl yararlanacağınızı biliyorsanız, bir nimettir olabilir.

Stok fotoğrafları olduğu gibi kullanmak yerine, yaratıcı olun ve onları tasarımlarınız için anlamlı ve benzersiz kılmak için stiller ve efektlerle oynayın. Resimlerinizi yeniden boyutlandırmak istiyorsanız, ücretsiz resim yeniden boyutlandırma için bu siteyi deneyin.