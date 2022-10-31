Akıllı robot süpürge ne işe yarar?

Günlük yaşamda ve iş hayatında artan koşuşturmaca nedeniyle kadınlar gündelik ev temizliğine gereken zamanı ayıramamaktan şikayet ederler. Bu yüzden özellikle son yıllarda kadınların gündelik ev temizliklerini kolaylaştıracak birçok ürün geliştirildi. Bunlardan bir tanesi de en teknolojik ve en kullanışlı ürün akıllı robot süpürgeler oldu. Akıllı robot süpürge içerisinde en fazla tercih edilen Viomi Akıllı Robot Süpürge, siz dışarıda iken ya da siz evde oturup günün yorgunluğunu atarken veya yemek yapma ile meşgul iken sizin için evinizin temizliğini yapar, koltuk altlarını, kapı arkalarını, her yeri süpürerek size mükemmel bir temizlik sunar.

Akıllı süpürge özellikleri

Viomi Akıllı Robot Süpürge, odaların ve koridorların temizlenmesinde en büyük yardımcınız olmaktadır. Büyük ya da dik elektrikli süpürgelerin uzun hortumları, elektrik kabloları her yere girip temizleyip temizlememesi gibi sorunlarınız akıllı robot süpürge ile son buluyor. Akıllı robot süpürge evinizde koltuk altları, kapı dipleri, yemek masası altı gibi girilmesi en zor yerlere girerek oraları çok temiz bir şekilde süpürür. Böylesine kullanışlı bir ürün olan Viomi Akıllı Robot Süpürge şarj ile çalışma özelliğine sahiptir. 33 W gücündeki bu akıllı robot süpürge, 5 saat şarj süresinin ardından 120 dakika çalışma kapasitesine sahiptir. Evinizde bulunan 20 mm yüksekliğindeki yükseklikleri kablo vs. gibi aşarak yoluna devam eden akıllı robot, 2100 pa emiş gücü ile etkili bir vakumlama ile temizlik gerçekleştirir. 62 dB gürültü sevisine sahip olduğu için çalışırken kimseyi rahatsız etmez. Paspas özelliği sayesinde ıslak zeminleri kurulayarak, buraların temizlemesini de gerçekleştirir.

Evinizin temizliğini telefon ile yönetin

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi tarafından hayata geçirilen Viomi Akıllı Robot Süpürgenin en önemli özelliklerinden biri uzatan telefon ile yönetilebilir olmasıdır. Robot süpürgeniz ilk kurulum aşamasında evinizi tanıyor. Akıllı yapısı sayesinde evinizde bulunan koltukları, masaları, kapıları her yeri ezberliyor ve temizlik aşamasında buralara kendini vurmayarak temizliğini gerçekleştiriyor. Akıllı robot süpürgenizi, elinizdeki akıllı telefon ile uzaktan rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Vereceğiniz komut ile siz eve gelmeden bir saat öncesinden robot süpürgeniz temizliğe başlar ve sizi ter temiz bir ev karşılamış olur. Akıllı telefonunuz ile robot süpürgeniz bir uygulama üzerinden haberleşme sağladığı için sizin uzaklığınızın bir önemi yoktur. Şehir dışında bile olsanız telefonunuzdaki uygulama ile robotunuza temizlik talimatı verebilir, evinizdeki istediğiniz yerin temizliğini yaptırabiliyorsunuz. Akıllı robot süpürge, şarjı azaldığı zaman kendisi otomatik olarak şarj istasyonuna gider ve dolumunu gerçekleştirir.

Akıllı robot süpürgeyi kiralayarak kullanın

Kullanımı son derece yaygınlaşan akıllı robot süpürgelerin her geçen gün farklı özellikteki yeni modelleri çıkmaktadır. Ekonomik olarak robot süpürgelerin her yenisi çıktığında almak mümkün değildir. Bunun yerine bu ürünleri karalamak daha avantajlıdır. Türkiye’nin lider teknoloji kiralama mağazası KiralaBunu ile Viomi Akıllı Robot Süpürge kiralama yapabilirsiniz. Bu süpürgeyi ihtiyacınıza göre 1 ay 3 ay, 6 ay ya da 12 ay olacak şekilde kiralayabilirsiniz. Viomi Akıllı Robot Süpürge kiralama süreniz bittiği zaman, kiralamayı uzatabilirsiniz. KiralaBunu ile herkesin yüksek ücretler ödeyerek sahip olduğu akıllı robot süpürgeye, aylık en uygun kira fiyatları ile sahip olabilir, ihtiyacınız oldukça kiralama yapabilirsiniz.