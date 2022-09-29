Efsane Kasım indirimleriyle dikkatleri üzerine çeken ürün grubundan birisi de iPhone cep telefon modelleridir. Akıllı telefon denilince akla ilk gelen markalardan birisi olan iPhone, kullanışlı pek çok özelliğiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. iPhone 14’ün Eylül 2022 itibariyle tanıtılmasıyla Apple, gündemdeki yerini almış durumda. Şüphesiz iPhone 14 ile beraber gelen pek çok yenilik bulunuyor. Bunu ilk etapta kamera sisteminde görüyoruz.

iPhone cep telefonları, hemen her kesimden insanın ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bunu sağlayan en temel unsur ise kalitedir. Apple, iPhone modellerinde hiçbir zaman kaliteden ödün vermeyerek seriyi geliştirmeye devam etmektedir. Bu nedenle kullanıcılar da birtakım özelliklere göre tercihini iPhone’dan yana kullanıyor. Yeni bir iPhone modelinin çıkmasıyla önceki modellerin fiyatları düşer. Bu da önceki modeller için alım fırsatı anlamına geliyor.

iPhone cep telefonları, tüm dünyada kalite ve dayanıklılık unsurlarına ek olarak yenilikçi teknolojik özellikleriyle biliniyor. Özellikle kamera sistemi, iPhone’ların ayrıcalıklı olduğu konuların başında gelir. Çoğu zaman için profesyonel çekim amacıyla yeterli bulunan kamera sistemi, yeni bir modelin gelmesiyle daha da ileri boyutlara taşınıyor. Elbette tek gelişmiş özellik bununla sınırlı değil. Pil kapasitesi ve teknolojisinden ekran – işlemci teknolojilerine kadar iPhone modelleri, son teknolojiyi yansıtıyor.

Kullanışlı Özellikleriyle iPhone Modelleri

iPhone modellerinde seriler genel olarak bir rakam ile ifade edilir. iPhone X gibi bunun istisnaları da mevcuttur. Ancak seriye eklenen her bir rakam, yeni bir modeli ifade ediyor. Bu nedenle son çıkan iPhone telefon modelini iPhone 14 olarak nitelendirebiliriz. Birçok iPhone modeli kullanışlı özellikleri sizlere sunar. Ancak seriler içerisinde bir de sürümlerle gelişmiş seçenekler sunulabilir. Örneğin iPhone 14 ile iPhone 14 Plus arasında ekran boyutu, pil kapasitesi vb. özellikler itibariyle farklar bulunur. Burada “Plus” seçeneğinin daha gelişmiş olduğunu söylemek doğru olacaktır.

iPhone modellerini tercih etme aşamasında araştırmalarınızı sıkı tutunuz. Çünkü iPhone modellerinin özelliklerini incelediğinizde bilmediğiniz birçok özelliğin olduğunu göreceksiniz. Bu özellikleri öğrenmeniz hâlinde ihtiyacınız olup olmadığını anlayabilirsiniz. Özellikle son teknolojiye ihtiyacınız yoksa eski modellere yönelmek, ciddi anlamda bütçe tasarrufu sağlayacaktır. Ancak son iPhone modelinin ihtiyaçlarınızı karşıladığını düşünüyorsanız tercihinizi bundan yana kullanabilirsiniz.

iPhone modelleri dikkate alındığında iPhone’un kendine has özellikleri de görülebilir. Özellikle Face ID teknolojisi, iPhone ile gelen yenilikler arasındadır. Ayrıca güvenlik sistemleri açısından da iPhone’un birçok farklı seçenek sunduğunu söyleyebilmek mümkün. Bununla beraber iOS işletim sistemi, iPhone’ları ayrıcalıklı kılan unsurlar arasında gösteriliyor. Bundan dolayı iPhone cep telefonlarını diğerlerinden ayıran birçok özellik bulunmaktadır. Bu özellikleri detaylı incelemek adına sıkça araştırma yapabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

iPhone 14 ile Gelen Yenilikler

iPhone 14, yenilik bakımından birçok özellik sunuyor. Özellikle iPhone 14 Plus gibi gelişmiş seçeneklerde bunu hissedebilmek daha olası. Çünkü ekran boyutu, ekran çözünürlüğü, pil kapasitesi, dâhili hafıza gibi özellikler bakımından birtakım iyileştirmeler söz konusudur. iPhone 14 incelendiğinde en önemli yeniliklerin kamera sisteminde geldiğini görüyoruz. Ön kameranın 12 MP çözünürlüğe sahip olması ve beraberinde otomatik odaklama seçeneğinin gelmesi, ilk yenilikler arasında gösterilmektedir.

iPhone 14’te suya dayanıklı olma açısından önceki modellere göre bazı iyileştirmeler söz konusudur. IPX8 sertifikasıyla derin sularda 30 dakika kadar dayanıklı kalma özellikleri, ilgili telefon modelinde mevcuttur. Köşeli tasarım anlayışında her ne kadar bir değişiklik bulunmasa da mavi renk seçeneği gelen yenilikler arasındadır. Bu nedenle mavi rengini seven kullanıcılar tarafından ekstra bir seçeneğin sunulduğunu da söyleyelim.

iPhone 14 ile gelişmiş seçeneklere sahip “Pro Max” sürümü arasında da bazı farklar bulunuyor. İlk fark, ekran boyutunda ortaya çıkar. iPhone 14 orijinalinde 6.1 inç boyutundayken diğer sürümde 6.7 inç’lik bir boyuta çıkmaktadır. Ayrıca pil kapasitesi ve dâhili hafıza anlamında da bazı iyileştirmelerin geldiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber ekran çözünürlüğü ve oynatma hızında da bazı değişiklikler bulunuyor. Bu noktada özellik iyileştirmesi söz konusu olduğu için iki model arasında bu unsurlara göre fiyat değişiklikleri de bulunuyor. Tercih edeceğiniz iPhone modeline karar vermeden önce tüm modelleri incelemenizi öneriyoruz.

iPhone Modelleri Nelerdir?

iPhone modelleri, özellik, kalite, tasarım ve dayanıklılık bakımından çok çeşitli seçeneklere sahip. Şu bir gerçek ki her gelen yeni modelde öncekine nazaran iyileştirmeler söz konusu oluyor. Bundan dolayı kişiler son çıkan iPhone modeline yöneliyor. iPhone modelleri, serinin ilk telefonu olan iPhone 2G ile başlar. Bu telefonun tarihteki ilk akıllı telefon olma özelliği bulunuyor. Günümüzde iPhone 14 ile süreç devam etse de serinin son bulması söz konusu değil. Teknolojik yenilikler ve diğer özelliklere göre seriye yeni model telefonlar ekleniyor.

iPhone modelleri bu kadar çok çeşitliyken tercih etme noktasında bazı zorluklar yaşanabilir. iPhone cep telefonları arasında tercihte bulunurken aşağıdaki unsurlara dikkat etmeniz önerilmektedir;

Seçeceğiniz iPhone modelinin tüm özelliklerini bilin. Kısa araştırmalarla bunu öğrenebilirsiniz. Böylece ihtiyacınızı karşılayacak en uygun telefonu bulma şansınız olacaktır.

Renk ve tasarım seçeneklerini tercihlerinizde dikkate alın. Telefonun kendi özellikleri kadar tasarım özellikleri de önemlidir.

Fiyat seçeneklerini çok iyi bir şekilde değerlendirin. Yeni bir iPhone modeli çıktığında bir önceki model doğal olarak ucuzlayacaktır. Bunu fırsata dönüştürebilir ve hayallerinizdeki telefona uygun fiyata ulaşabilirsiniz.

Kalite ve dayanıklılık bakımından birçok iPhone modeli aynı seçenekleri sunuyor. Ancak ilk çıkan modellere göre son çıkan modellerin bu anlamda daha gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Tercihlerinizde bunu da dikkate alınız.

Teknolojik özellikler konusunda da dikkatli olun. Bir iPhone modelinde son teknoloji yer alabilir fakat sizin buna ihtiyacınız yoksa ve kullanmayacaksanız boş yere para ödemenizin de bir anlamı bulunmaz. Sadece kullanabileceğiniz özelliklere odaklanmanız gerekiyor.

iPhone 14 Fiyatları

iPhone 14 fiyatları, önceki modellerde olduğu gibi belli faktörlere göre belirlenmiştir. Bu faktörler arasında ilk olarak Apple satış fiyatı geliyor. Dolayısıyla Apple’ın uygulamış olduğu fiyat politikası, iPhone 14 fiyatları üzerinde direkt olarak etkilidir. Bu fiyatlar da hiç şüphesiz kâr marjı ve maliyetlere göre belirleniyor.

Söz konusu telefonlar Türkiye’ye ulaştığında bazı ek durumların varlığı söz konusudur. Vergiler, döviz fiyatları, aracı kurum fiyat politikası, lojistik maliyetleri gibi durumlar; Türkiye satış fiyatı üzerinde direkt olarak etkilidir. Dolayısıyla iPhone modellerinin ülkemizde biraz daha yüksek fiyattan sunulmasına normal gözüyle bakılıyor.

iPhone modelleri her ne kadar üst segment fiyat listesine sahip olsa da bütçenize uygun bir şekilde iPhone modeli bulabilmeniz mümkündür. Çünkü iPhone serisine gelen güncel modellerle birlikte eski modellerin fiyatı giderek düşer. Bu nedenle zamanında son model olan bu telefonları almak için uygun ortam yaratılmış olur. Eğer kısıtlı bir bütçeye sahipseniz bunu değerlendirmeye odaklanabilirsiniz.

iPhone fiyatları bu şekilde belirlenirken Apple, üretmiş olduğu bu telefonlarla liderliğini koruyor. Özellikle bir modelin tanıtılmasından sonra ön sipariş rakamlarında patlamalar yaşanıyor. Mağazalara ulaştığında ise ilk satış günü kuyrukların oluştuğunu hepimiz görüyoruz. Bunu sağlayan başarı, şüphesiz Apple’ın kaliteye önem vermesinden kaynaklanıyor. Bütçenize uygun iPhone modelini bulmak adına detaylı bir araştırma yapabilir, ihtiyaçlarınıza uygun telefonu satın alabilirsiniz.