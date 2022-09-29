Yemeksepeti Gel Al İle Restoranda Sıra Beklemeden İndirimli Yemek Ayrıcalığı

Türkiye’de hızlı ticaretin yenilikçi markası Yemeksepeti, yeni hizmeti “Gel Al”ı duyurdu. Bu yeni hizmet sayesinde Yemeksepeti kullanıcıları, seçtikleri adrese yakın üye restoranlardan sipariş vererek yemeklerini kendileri teslim alabilecek.

Gel Al sayesinde kullanıcılar işe giderken veya eve dönerken, öğle molalarında dışarıya çıktıklarında veya herhangi bir zamanda sıra beklemeden yemeklerini alma imkanına sahip olacaklar.

Yemeksepeti’nin üye restoranlarlarında geçerli indirim avantajlarının da kullanılabileceği Gel Al hizmeti sayesinde fiyat avantajının yanı sıra ödeme rahatlığı ve sıra beklememe gibi kolaylıklar da elde edilecek.

İlk aşamada İstanbul’un Şişli ve Kadıköy ilçelerindeki belirli üye restoranlarda Gel Al hizmetini hayata geçiren Yemeksepeti, Ekim ayı itibarıyla projeye dâhil olan şehir, bölge ve restoran sayısını hızla artırmayı hedefliyor.