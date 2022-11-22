Televizyonda Standartları Yeniden Belirliyor: Samsung Neo QLED 8K

Samsung’un geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Unbox&Discover etkinliğinde duyurduğu olağanüstü Neo QLED 8K TV serisi; yok denecek kadar ince çerçevesi, çarpıcı tasarımı, yapay zekâ ile desteklenen yüksek görüntü kalitesi, renk ve parlaklık özellikleriyle göz alıyor. Görüntü özelliklerine ek olarak müthiş ses kalitesiyle de adından söz ettiren Samsung Neo QLED 8K serisinin öne çıkan yanlarına bakıyoruz.

İlk duyurulmasından bu yana pek çok yönüyle gündeme gelerek hızlı bir satış grafiği yakalayan Samsung Neo QLED 8K serisi televizyonlar, sunduğu yeni aydınlatma teknolojisi ve yapay zeka destekli yeni işlemcisiyle Full HD ve 4K içeriği mükemmel biçimde yükselterek, 8K çözünürlüklü ekranında adeta bir görsel şölen sunuyor.

Dünya çapında en yenilikçi TV teknolojilerini geliştirmeye devam eden Samsung’un yeni Neo QLED 8K TV serisinin sunduğu yenilik ve avantajlara bu yazımızda yakından bakıyoruz.

Kullanıcı için geniş kişiselleştirme imkanı

Bugüne kadar elde edilmiş, gerçeğe en yakın görüntüleri sunan bu yeni serideki televizyonlar; güncellenmiş Nöral Quantum İşlemci’si, yeni yapay zeka (AI) destekli yükseltme özelliği ve yeni kalibrasyon uygulamasıyla gerçeğe daha yakın bir TV ve ekran deneyimi yaşatıyor. Arka ışık denetimi, kontrast seviyeleri, kalibrasyon ve derinlik artırımı gibi, Samsung’un sunduğu birbirine kusursuz uyum sağlayan birçok özellik, Neo QLED 8K serisi televizyonlarlarda gerçeğe en yakın görüntü kalitesiyle hayat buluyor. Bu deneyimi ileri düzeyde kişiselleştirme özellikleri de ayrıca takdiri hak ediyor. Kullanıcıların menülerde ve televizyonun görüntü ile ses ayarlarında daha fazla kişiselleştirme yapmasına imkan sağlayan bu televizyonlar, özel istekleri yerine getirme konusunda çok yetenekli.

Televizyonun teknolojik arka planında dikkat çeken unsurlardan birini “14-bit Kontrast Eşleme” oluşturuyor. En ince ayrıntıları bile görebilmeyi sağlayan 14-bit Kontrast Eşleme; daha fazla kontrast, ayrıntılar üzerinde daha fazla denetim ve olağanüstü görüntü kalitesi getiren yeni bir 8K ekran deneyimiyle olağanüstü sahneler izlememizi mümkün kılıyor. Quantum Mini LED’ ler ve karartma bölgeleri gibi benzer özellikler de girift görüntü ve ayrıntıların görülebilmesini mümkün hale getiriyor.

Gerçek Derinlik Geliştirici ve Akıllı Kalibrasyon

Samsung’un yeni Neo QLED 8K serisinin özel işlemcisi, nesnenin genel kontrastı ve çözünürlüğünü yükselten “Gerçek Derinlik Geliştirici” özelliğiyle daha fazla derinlik hissi yaratıyor ve görselliği öne çıkarıyor. Yani gözünüz ekrandaki nesneye odaklandığında arka plan korurken; nesnenin keskinliğine, netliğine ve dokusuna yoğunlaşarak dikkati nesneye yönlendirebiliyor. İzleyiciyi doğal olarak önlerindeki nesneye odaklanmaya yönlendiren bu özellik, derinlik algısı yaratıyor ve odaklanılan nesnenin öne çıkması sağlanıyor.

Bu serideki televizyonlarda öne çıkan teknolojilerden bir diğerinin “Akıllı Kalibrasyon” olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcıya yeni denetim ve kontrol ayarları sunan Neo QLED 8K TV’ler artık ekranlardaki menü çubuğundan veya akıllı telefonlarındaki Akıllı Kalibrasyon uygulaması üzerinden kalibre ve optimize edebiliyor. Temel Mod’da çalışırken 30 saniyede görüntü kalibrasyonu sunabilen bu uygulama, Profesyonel Mod’da ise 5 ila 8 dakika içinde çok daha kapsamlı görüntü kalibrasyonu ve optimizasyonu yapılabiliyor. Her iki modda da, tek adımda ve kolay bir şekilde ekrandaki görüntüyü optimize etmek mümkün oluyor.

Her Duruma ve Yaşam Tarzına Uygun

Televizyonun yaşamlarımızdaki rolünü yeniden tanımlayan Samsung, “Ekranlar her yerde, herkes için” vizyonu çerçevesinde geliştirdi bu yeni serisiyle her duruma ve yaşam tarzına uygun bir ekran sunmayı amaçlıyor. Normal Quantum Matrix teknolojisinden 1,5 kat daha fazla aydınlatma alanıyla Quantum Matrix Teknolojisi Pro teknolojisi, 8K televizyonlarda ayrıntıları ortaya çıkaran gelişmiş bir kontrast sağlıyor. Bu sayede en karanlık siyah ve en aydınlık beyazlarda ayrıntılar çok daha net görülebiliyor.

2022 model Neo QLED 8K ekran serisinin ana bileşeni olan yeni işlemci, güçlü Quantum Mini LED’lerle birlikte çalışarak hassas ve kontrollü bir aydınlatma sunarken, parlak olması gereken alanlar parlak kalıyor, onları çevreleyen karanlık alanlar ise karanlık kalabiliyor. Bu da “Nesneye Uyarlanabilen Işık Kontrolü” adı verilen bir özellik sayesinde oluyor. Örnek vermek gerekirse, bu özellik sayesinde bir dolunay sahnesi, gecenin siyah rengiyle karşıtlık oluşturarak daha parlak ve gerçekçi görünebiliyor.

Samsung’un yepyeni 2022 QLED ekran serisi, ayrıca renk konusunda küresel uzmanlığıyla bilinen, Pantone Eşleştirme Sisteminin (PMS) yaratıcısı Pantone’dan dünyanın ilk “Pantone Onaylı” sertifikasını aldı. Buna göre serideki modeller, yeni 110 cilt tonunun yanı sıra Pantone’un yönergelerinde bulunan 2.000’den fazla rengi orijinal olarak yeniden üretebiliyor.

Bu parlak renkler ekrana yansırken, yeni “EyeComfort Modu” sayesinde hem göz sağlığına hem de izleme konforuna katkı sunuluyor. Daha rahat bir izleme deneyimini optimize etmek amacıyla gün batımı/gün doğumu bilgileriyle ortamın aydınlık seviyesine bağlı olarak ekranın parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabilen yapay zeka da alkışı hak ediyor.

Sürükleyici Dolby Atmos Ses Teknolojisi

Sahip olduğu yapay zekâ özellikleri sayesinde ekranda görünen nesneleri gerçek zamanlı analiz edebilen Neo QLED 8K’nın sahip olduğu “Nesne Takipli Ses” özelliği, ,izlediğiniz içeriğin türüne göre sesin tüm ekolayzer ayarlarını otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ekrandaki hareketi izleyerek sesle eşleştirebilmesini ve hoparlörler arasında otomatik geçiş yapılabilmesini mümkün hale getiriyor.

Bu televizyonlardaki tüm sesler, yeni üst kanal hoparlörleriyle “Nesne Takipli Profesyonel Ses” özellikli Dolby Atmos özelliğine sahip 90W’luk 6.2.4 kanal ses sistemine bağlanıyor. Bu teknolojiyle birlikte “Konuşma Takipli Ses” özelliği sayesinde seslerin tanınması için uygulanırken, ses efektleri ve sesler ekrandaki hareketi gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor.

Kablosuz Dolby Atmos özelliğiyle HDMI kablolarıyla uğraşmadan, kusursuz ses kalitesinin keyfini çıkarmak mümkün oluyor. Kablosuz Dolby Atmos özelliği, Samsung’un daha estetik bir görünümle, sürükleyici bir ses deneyimi sunmak için tasarladığı en yeni 2022 Ultra İnce Soundbar’ında da kullanılabiliyor.

Oyun Severler İçin İdeal Televizyon Çözümü

Sahip olduğu teknolojilerle Samsung Neo QLED 8K TV’ler içerik izlemek, diğer cihazları ekran üzerinden kullanmak, oyun oynamak, egzersiz yapmak ve daha fazlası için tek bir merkez haline geliyor. Tizen tarafından desteklenen yeni kullanıcı arayüzü Smart Hub ise akıllı cihaz deneyiminin tüm özelliklerini son derece kolay bir gezintiye olanak sağlayan tek ana ekranda topluyor.

Sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için özellikler, ayarlar ve içerik; Medya ve Ambiyans olarak iki kategoride, tek bir sekme üzerinde sınıflandırılmış durumda. Medya ekranı, isteğe bağlı video, akış hizmetleri gibi eğlence tercihlerini bir araya getirebiliyor. Tüm platformlar ve hizmetler için akıllı önerilerde bulunmak üzere makine öğrenimi üzerinden kullanıcıların tercihlerini kendiliğinden öğreniyor. Ambiyans özelliği ise ekranın görüntüsünü evin dekorasyonuna uygun hale getirmek, göz alıcı sanat eserleriyle evinize şıklık katmak için kullanılabiliyor, tüm evlere estetik kazandırıyor.

Nifty Gateway İş Birliğiyle NFT Platform

Samsung’un son olarak 2022’de sunduğu bir diğer yenilik de alanında öncü Nifty Gateway ile ortak olan NFT Platformu oldu. 2022 Neo QLED ve QLED’lerde “Ambiyans” modu, sanat eseri koleksiyonu yapmanın ve ekrana yansıtmanın yeni bir yolu olarak kullanılabiliyor. Ayrıca Samsung, NFT ve dijital sanatı keşfetmek ve sergilemek üzere tek istasyonlu bir NFT platformuna da erişim sunacak.

Ayrıca diğer ev cihazlarını tek bir noktadan kolayca denetlemeyi mümkün hale getiren SmartThings uygulaması sayesinde kullanıcılar ekranı, diğer ev cihazlarını tek bir noktadan kolayca denetleyebileceği bir merkez haline getirebiliyor. Samsung TV’lerde bulunan bu özellik, kullanıcıların cihazları bir bakışta bulabilmelerini, görüntülemelerini ve kontrol edebilmelerini sağlamak üzere geniş ekranın avantajlarını bir arada sunuyor.

*Bu içerik Samsung iş birliğinde hazırlanmıştır.