SEM’e Google’dan En İyi Ajans ödülü

Dijital pazarlama ve reklamcılık alanında Avrupa’nın önde gelen ajanslarının ödüllendirildiği Google Premier Partner Awards 2022’nin sonuçları açıklandı. Google tarafından düzenlenen ve Avrupa’daki en prestijli ödüllerden biri olan Google Premier Partner Awards yarışmasında geçtiğimiz yıl “Online Sales” (Online Satış) kategorisinde aldığı ödülle Türkiye’ye ilk kez ödül kazandıran SabancıDx BV’nin grup şirketi SEM, “Brand Awareness ve App Growth” olmak üzere iki farklı kategoride finale kaldı. Dijital pazarlama ve reklamcılık sektöründe Türkiye’nin ilk arama motoru reklamcılığı yapmak üzere kurulan ve bugün dijital alanda sektöre öncülük eden ajansların başında gelen SEM, tüm EMEA’daki rakiplerinin önüne geçerek “Brand Awareness” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Google Premier Partner Awards’ta ödüle layık görülmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten SEM Yönetim Kurulu Başkanı Doğuş Kuran, “Müşteri odaklı yaklaşımı benimseyen bir marka olarak; hayata geçirdiğimiz başarılı projelerle sektöre ilham vermenin gururunu yaşıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi anlamak adına yürüttüğümüz tüm pazarlama çalışmalarımızda teknolojiyi en etkili şekilde kullanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize katma değer sağlayacak dijital projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. EMEA bölgesinin en iyi ajansı seçilerek bu kıymetli ödülü ülkemize kazandıran tüm SEM ekibini tebrik ediyorum” dedi.

SEM Türkiye Genel Müdürü İhsan Ceyhan Solak ise kazandıkları ödül sonrası, “Dublin’de bu sene Google Premier Partners ödülleri için finale kalmış Avrupa’nın en iyi ajansları ile birlikte harika bir gece yaşadık. İkinci kez Avrupa’nın en iyi ajansı seçildik ve marka pazarlaması alanında ne kadar iyi olduğumuz bir kez de bu ödül ile tescillendi. Tecrübemiz ve kullandığımız ileri teknolojiler ile sektörün lideri olmak ve zirvede kalabilmek bizi gururlandırdı. Muhteşem ekibimiz ve yeniliklere açık markalarımız ile biz seneye de sahnede olacağız ve yine yeni ödüllerle geleceğiz” şeklinde konuştu.

“Üst üste 2. kez bu ödülü almanın gururunu yaşıyoruz”

İki yıl üst üste bu ödüle ulaşmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz diyen SEM’in Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Genel Müdürü Ali Yılmaz, “Pandemi şartlarından dolayı geçen sene online olarak aldığımız bu prestijli ödülü, Google EMEA merkezinde ve EMEA Bölgesi’nden katılan 150 ajansın önünde almak bizler için çok anlamlıydı. Büyüyen dinamik ekibimize, teknoloji ortaklarımıza ve bizlerin yaratıcı stratejiler geliştirmesine destek olan değerli markalarımıza teşekkür ederiz. Bir kez daha ülkemiz, markamız ve sektörümüz adına çok gururluyuz!” diye belirtti.

Google Premier Partner Awards’da “Brand Awareness, Lead Generation, Online Sales, App Growth, International Growth, Workplace Excellence” olmak üzere toplam 6 kategori bulunuyor. Ülkemizi “Brand Awareness” kategorisinde temsil ederek EMEA bölgesinin en iyi ajansı seçilen SEM, Türkiye’ye bu alanda ikinci kez ödül kazandırmış oldu.