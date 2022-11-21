L’Oréal Colorsonic teknolojisi, Time’ın 2022’nin en iyi buluşlarından biri seçildi

Tüketiciler, onlarca yıldır evde saç boyama işleminin zorluklarını, yani boyanın dağınıklığının ve ulaşılması güç noktalara boyayı uygulamanın zorluğunu yaşadı. Tüketicilerin bu konuda yaşadığı zorluklara bir çözüm sunmak ve ihtiyaçlarına yanıt vermek için geliştirilen Colorsonic cihazı, saç rengi oluştururken belirli miktarda geliştirici ve formülü birleştirmek için özel bir karıştırıcı mekanizması kullanıyor. Cihaz, daha sonra doğru dozda saç boyasını, saç üzerinde eşit olarak dağıtmak için zikzak bir desende hareket ederken salınan bir başlık aracılığıyla saça uyguluyor. Tüketicilere pratik uygulama imkanı sunarak Time Dergisi’nin “2022’nin En İyi Buluşları” listesinde yer alan Colorsonic yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor:

Colorsonic web sitesinde 40 renk arasından saç rengi seçebilme imkanı sunuyor. İsteğe bağlı renk karıştırma için renkli kartuş kullanımı sağlıyor. Tek tip renk uygulaması için kökten uca fırçalama kolaylığı sunuyor. Sızıntıyı, aşırı doygunluğu ve damlamayı önlemek için titizlikle test edilen salınımlı başlık, saçları hızlı ve etkili bir şekilde kapatmak için dakikada 300 kez hareket ediyor. Uzun saçlı (omuz uzunluğu veya daha uzun) kişiler için ek bir aparat cihaza dahil edilerek herkes için pratik bir kullanım imkanı sağlanıyor. Gerektiği zaman kolay rötuşlar yapabilmek için kartuşu ve kalan rengi saklama imkanı sunuyor.

Colorsonic, L’Oréal Grup’un yenilikçi vizyonunun yanı sıra sürdürülebilirliğe dayanan olağanüstü kişiselleştirilmiş güzellik deneyimleri sunma taahhüdünün de bir devamı niteliği taşıyor. Ürün, sürdürülebilirlik bu taahhüdün bir yansıması olan özellikler içeriyor:

Geri Dönüştürülmüş Plastik: Colorsonic; ev tipi saç boyasına göre daha az plastik kullanan, geri dönüştürülebilir formül kartuşuna sahip, yeniden kullanılabilir bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Yeniden Kullanılabilir Eldivenler: Mevcut saç boyaları, her kutuda tek kullanımlık eldivenler içeriyor. Colorsonic; tek kullanımlık eldivenler yerine, 10 defaya kadar tekrar kullanılabilen ve yüksek koruma performansına sahip eldivenler sunuyor.

Geri Dönüştürülebilir Ambalajlama: Colorsonic cihazı ve renkli kartuşlar, geri dönüştürülebilir kutular içinde sunuluyor.

L’Oréal Grup’un 100 yılı aşkın bir süre önce dünyanın ilk güvenli, sentetik saç boyası formülasyonunu icat ederek sektördeki en uzun saç boyama tecrübesine sahip güzellik şirketi haline geldiğini aktaran L’Oréal Grup Araştırma, İnovasyon ve Teknoloji’den Sorumlu Başkanı Barbara Lavernos, “İnovasyona olan bağlılığımız, on yıllardır tutarlılığını koruyor. En yeni Tekno-Güzellik ürünlerimizden birinin böylesine prestijli bir ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz” dedi.

L’Oréal Grup Araştırma ve İnovasyon Teknolojisi İnkübatörü Başkanı Guive Balooch ise konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “L’Oréal Teknoloji İnkübatörü ve yüzlerce tüketicinin dahil olduğu ürün testleriyle tasarlanan Colorsonic’in, üç temel değerimize dayanan bir teknoloji cihazı olduğunu söyleyebilirim: Kişiselleştirme, artırılmış performans ve sürdürülebilirlik. Teknoloji ve en yeni saç boyama formüllerinin birleşimiyle ezber bozan bu yenilik, şimdiye kadar karşılanmamış bir ihtiyacı çözüyor ve evde daha iyi bir deneyim imkanı sunuyor.”

Bu yılki ödülle birlikte, bir L’Oréal Grup Tekno-Güzellik ürünü üst üste üç defa TIME Dergisi’nin “En İyi Buluşlar” listesinde yer almış oldu. Daha önce 2021’de L’Oréal Water Saver ve 2020’de L’Oréal Perso, bu listeye girme başarısı göstermişti.

Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik, yeniden kullanılabilir eldivenler ve azaltılmış nakliye ambalajlarına sahip olan Colorsonic güzellik teknolojisi Ocak 2022’de CES’ten önce açıklandı ve 2022 CES İnovasyon Ödülleri’nde Onur Ödülü’ne layık görüldü.