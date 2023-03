The Sims 4’ün son güncellemesi Infants yayında!

The Sims 4 yerinde durmuyor! Geçtiğimiz ay duyurulan Growing Together genişleme paketinin piyasaya sürülmesinden hemen önce baz oyun için büyük bir güncelleme yayınlandı. “Infants” adı verilen bu güncellemeyle beraber oyuncular, oyunda bir bebek (infant) evlat edinebilecek, yeni “etkileşim” türü Science Baby’yi deneyebilecek ve Create-a-Sim (CAS) özelliği sayesinde bebeklerini diledikleri gibi kişiselleştirebilecekler. CAS ile oyuncular, infant’ları için oldukça geniş bir gardıroptan istedikleri kıyafetleri seçebilecek, onların saç stillerini değiştirebilecek ve en önemlisi, kişiliklerini etkileyecek özellikler atayabilecekler. Özelleştirmeler bunlarla sınırlı kalmayacak; Simmer’lar ayrıca, bebeklerinin geceleri rahat uyuyabilmesi için onlarca yeni mobilya ve malzeme ile hayallerindeki çocuk odasını tasarlayabilecekler.

Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bebekler; ihtiyaçlarını, duygularını ve hislerini ifade edebilme becerisini geliştirmeye başlayacak. Her yaştan aile üyesi, bebeğin kişisel gelişimine katkı sağlayabilecek; bakıcılar, Changing Station ve Infant Playmat aracılığıyla ona bakmanın ve onunla oynamanın yeni yollarını keşfedebilecek. Ev halkı bebekle ne kadar çok etkileşime girerse aralarındaki bağ o kadar güçlenecek ve bu, onun yaşamı boyunca sağlıklı ilişkiler kurma konusundaki yeterliliğini etkileyecek.

16 Mart’ta yayınlanacak Growing Together genişleme paketi ile oyuncular, paketin içerdiği özellikler sayesinde Infants’ın oynanış mekaniklerini daha detaylı şekilde deneyimleyebilecekler. Eklenti ile beraber oyuna -her Sim için üç adet olmak üzere- toplamda 18 adet keşfedilebilir Infant Quirks eklenecek ve bu, her bebeğin eşsiz olmasını sağlayacak.

Infants hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için: https://www.ea.com/games/the- sims/the-sims-4/news/the-sims- 4-infants-dev-diary

The Sims 4’ü ücretsiz olarak download etmek için: https://www.ea.com/games/the- sims/the-sims-4/download