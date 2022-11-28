İşletmeniz için fotoğraflar nasıl kullanılır?

Sosyal Medyada Hazır Görüntüler

Sosyal medya kesinlikle görüntü ağırlıklı bir ortamdır. Instagram ve Snapchat gibi ağlar pratikte görsellere ihtiyaç duyar, ancak Facebook, Twitter, LinkedIn ve diğer markalar da görsellerin ve görsellerin kullanımından büyük ölçüde faydalanır.

İster zaman tünelinizde bir resim yayınlıyor olun ister hesabınızı yeni kapak ve profil fotoğraflarıyla güncelliyor olun, her ağ belirli resim boyutları önerir. Yanlış boyutlar diğer resimleri engelleyebileceği veya gönderilerinizin düşük kaliteli olmasına ve dolayısıyla hedef kitlenizin ilgisini çekmemesine neden olabileceğinden, resimleri sosyal medya kullanımı için boyutlandırmak önemlidir.

Not: İster fotoğraflanmış ister dijital olarak tasarlanmış olsun, tüm ağlarda aynı tanımlayıcı görüntüleri kullanmaya çalışın. Bunlara kapak fotoğrafları, profil resimleri, logolar ve daha fazlası dahildir. Bu, takipçileriniz arasında marka kimliği ve farkındalık oluşturmaya yardımcı olur.

E-postalardaki Resimler

Müşterileriniz her gün çok sayıda e-posta alıyor. Sizinkini açmayı seçerlerse, etrafta dolaşıp okumalarını istersiniz, değil mi? Tabii ki.

Görseller bu konuda yardımcı olabilir. İster ürün fotoğrafçılığı, ister markalı görseller veya eğlenceli GIF’ler paylaşın, görsellerle birlikte e-postalar göndermek, okuyucularınızın ilgisini çekebilir, ilgilerini çekebilir ve e-postanızın amacı hakkında daha iyi bilgi sahibi olmalarını sağlayabilir.

Blog Yazılarındaki Resimler

Blog gönderileri ve makaleler, geleneksel olarak metin merkezli pazarlama çabalarıdır, ancak bu, onların ve okuyucularınızın birkaç görselden yararlanmayacağı anlamına gelmez. İçeriğinize eklendiğinde, resimler konularınızı gösterebilir, okuyucularınızın ilgisini çekebilir ve aksi takdirde uzun bir metin parçasını renklendirebilir.

Blog gönderisindeki görseller infografikler, açıklayıcı fotoğraflar, ekran görüntüleri veya ürün görselleri olabilir ve herhangi bir blog gönderisi kapak görseli (gönderinin üstünde ve gönderi özetiyle birlikte görüntülenen resim) içeriğin amacını temsil etmelidir.

Ürünlerle Görüntüler

Yukarıda söylediğimiz gibi, ürün fotoğrafları tüketicilerin ürünlerinizi seçmesine ve satın almasına yardımcı olabilir veya onları tam tersini yapmaya ikna edebilir. Yüksek kaliteli, profesyonel ürün fotoğrafçılığına yatırım yapmayı veya en iyi kamera araçlarınızı kullanmayı düşünün. Ürününüz yazılım veya web uygulaması gibi dijitalse, ürününüzün satın alma sonrası nasıl göründüğünü göstermek için çok sayıda ekran görüntüsü ve hareketli GIF’ler ekleyin.

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