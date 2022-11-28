Git Nedir? Github Nedir?

Git kaynak kod geçmişinizi yönetmenizi ve takip etmenizi sağlayan bir sürüm kontrol sistemidir. GitHub ise Git depolarını yönetmenize izin veren bulut tabanlı bir hizmettir. Kısacası GitHub, Git kullandığınız projelerinizi daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Git Nedir, Nasıl Kullanılır

Git, yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan sürüm kontrol sistemine verilen isimdir. Git geliştiricilerin işini kolaylaştıran birçok fırsat sunar. Git sayesinde üzerinde çalıştığınız projelerin versiyonlarının kopyalarını toplayarak, sonrasında ihtiyaç duyduğunuz zaman ulaşabilirsiniz.

Git kullanarak bir proje üzerinde birden çok kişiyle çalışabilirsiniz. Takım olarak çalışabileceğiniz bu projelerde, farklı kişiler tarafından yapılan değişiklikleri birleştirebilir ve çakışmaları kolayca giderebilirsiniz. Git’i kullanmak için izlemeniz gereken adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Git aracıyla bir depo (proje) oluşturun.

2. Oluşturduğunuz depoyu yerel makinenize kopyalayın.

3. Yerel deponuza bir dosya ekleyin ve değişiklikleri kaydedin.

4. Değişiklikleri ana şubeye aktarın.

5. Git aracıyla dosyanızda bir değişiklik yapın ve kontrol edin.

6. Değişiklikleri yerel makinenize çekin.

7. Bir sürüm oluşturun, değişiklik yapın ve sonrasında bu değişikliği kontrol edin.

8. Bir “çekme isteği” açın.

9. Son olarak şubenizi ana şubeyle birleştirin.

Git ve GitHub Nasıl Kullanılır?

Git ve Github kullanmak için sırasıyla izlemeniz gereken adımlar vardır. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Daha önce cihazınıza kurmadıysanız, ilk olarak Git’i kurmanız gerekir. Daha sonra burada bir Github hesabı oluşturmalısınız.

2. Yerel bir Git deposu oluşturun.

3. Oluşturduğunuz depoya yeni bir dosya ekleyin.

4. “Git add” komutunu kullanarak hazırlama ortamına yeni bir dosya ekleyin.

5. Bu aşamada ilk taahhüdünüzü oluşturmalısınız. En sonunda içerikle ilgili ilgili bir mesaj ekleyebilirsiniz. Hata düzeltmesi, mesaja örnek olarak verilebilir.

6. Yeni bir şube oluşturun. Şubenizi oluşturduktan sonra doğrulamak için git şubesi komutundan faydalanabilirsiniz.

7. Github’da yeni bir depo oluşturun. Github anasayfasında, gezinme çubuğunun sağ üst köşesinde ve profil resminizin yanında yer alan “+” işaretinin altındaki “yeni depo” seçeneğinden deponuzu oluşturabilirsiniz.

8. Şubenizde olan taahhüdü yeni Github deponuza aktarın.

9. Bir çekme isteği oluşturun.

10. Değişikliklerinizi birleştirin. Bunun için “birleştime düğmesi”ni kullanabilirsiniz.

11. Github’daki değişiklikleri cihazınıza geri alın.

12. Tüm aşamaları doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda mutlaka başarıya ulaşırsınız. Sonraki projelerinizde bu adımları izleyerek Git ve Github kullanımını hızlı bir şekilde kavrayabilirsiniz.

Git’e Neden İhtiyaç Duyarız?

Git’in yazılım dünyasında çok önemli bir yere sahip olduğunu öncesinde belirtmiştik. Bunun başlıca nedeni bir yazılım projesi tasarlarken karşınıza çıkabilecek olan risklere karşı projenizi her zaman koruyabilmenize yardımcı olmasıdır. Projenizde bir değişiklik yapmak istediğinizde, bu değişikliği projenin kopyasında uygulayarak test edebilirsiniz. Bu sayede bir yandan projenizi korumaya devam ederken diğer bir yandan proje geliştirme sürecinizi yönetebilirsiniz.

Bu yazımızda Git ve Github hakkında merak edilen detayları ele aldık. Daha fazlası hakkında bilgi almak için diğer içeriklerimize göz atabilirsiniz. RDC Partner olarak internet, telekomünikasyon ve kurumsal sınıf çözümleri aracılığı ile yüksek kalitede dijital hizmetler sunuyoruz. Yazılım çözümlerimizden faydalanmak, ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için sitemizi inceleyebilirsiniz.