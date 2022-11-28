Yemeksepeti’nden Oyun Severlere Özel TikTok Hesabı: @YemeksepetiGaming

Türkiye’nin hızlı ticaret platformu Yemeksepeti, oyun severlere dönük çalışmalarına bir yenisini daha TikTok’ta hayata geçirdi. Şimdiye kadar tüm markalarıyla TikTok’ta 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan Yemeksepeti, tamamen oyun odaklı hesabı @YemeksepetiGaming ile zengin içeriklerini, özel aktivitelerini ve kampanyalarını TikTok’taki oyun severlerle buluşturuyor.

Orijinal içerikleriyle oyun kültürüne önemli katkılar sunan Yemeksepeti, yeni TikTok hesabı @YemeksepetiGaming ile 1 ay içinde 13 binden fazla takipçiye ulaştı. Bu profilde doğrudan oyunla ilgili içeriklerin yanı sıra, “gamer”ların hayatına dokunan pek çok konuda eğlenceli ve bilgilendirici içerikler de paylaşılıyor.

Forma hediyeli yarışmalar @YemeksepetiGaming‘de

Oyun severlerin bulunduğu her platforma etkin biçimde entegre olan Yemeksepeti, bu TikTok hesabında forma hediyeli yarışma ve çekiliş gibi eğlenceli etkinlikler de düzenliyor. Oyun severlerin ilgiyle takip ettiği yayıncılar ve Espor oyuncularıyla hayata geçirilen işbirlikleri de yakında @YemeksepetiGaming hesabında hayat bulacak.

Oyun meraklıları TikTok’ta @yemeksepetigaming hesabını takip ederek hem birbirinden ilgi çekici içerikleri düzenli olarak izleyebilecek, hem de cazip hediye fırsatlarından faydalanma şansı elde edecek.