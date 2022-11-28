Ücretsiz Fotoğraflar ve görseller nerede bulunur?

Herhangi bir görseli kullanmadan önce bilmeniz gereken birkaç şey. Ücretsiz resim kaynaklarını tartışırken aşağıdaki terimler sıklıkla karşımıza çıkacaktır. Denediğiniz her sitenin şartlarını ve koşullarını okuyun, böylece tam olarak ne zaman ve ne tür bir ilişkilendirme gerektiğini bilirsiniz.

Bu fotoğrafların çoğu, telif hakkı kısıtlamalarından muaftır veya Creative Commons kamu malı adanması kapsamında lisanslanmıştır. Bu, ticari amaçlar için bile olsa, izin istemeden işi kopyalayabilir, değiştirebilir, dağıtabilir ve gerçekleştirebilirsiniz.

Ancak, bazı fotoğraflar atıf gerektirebilir. Hangi lisansa sahip olduklarını belirlemek için elimizden gelenin en iyisini yaptık, ancak yine de kendi araştırmanızı yapmanızı ve bu görüntülerin nasıl kullanılabileceğini belirlemenizi öneririz.

Creative Commons nedir?

Creative Commons, ücretsiz yasal araçlar aracılığıyla yaratıcılığın ve bilginin paylaşılmasını ve kullanılmasını sağlayan, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Herhangi bir atıfta bulunmadan herhangi bir kullanıma izin vermekten, yalnızca belirli kullanımlara ve değişiklik yapılmamasına izin vermeye kadar uzanan çeşitli Creative Commons lisansları vardır.

Kamusal alan nedir?

Kamu malı olan eserler, telif hakları sona ermiş, müsadere edilmiş veya uygulanamaz olan eserlerdir. İnternette bir şey bulmak, onun kamuya açık olduğu anlamına gelmez.

telifsiz nedir?

Telifsiz görseller mutlaka ücretsiz değildir. Çoğu durumda, görseli kullanma haklarını elde etmek için tek seferlik bir ücret ödemeniz gerekir. Daha sonra istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. “Telifsiz” terimindeki “ücretsiz”, yalnızca, her kullandığınızda görüntünün sahibine telif ücreti ödemeniz gerekmediği anlamına gelir.

Telifsiz görseller hakkında kapsamlı bir okuma için.

Fotoğraf her zaman tasarımın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ne yazık ki, takım elbiseli insanların el sıkıştığı sevimsiz stok görüntülerini görmeye alıştık. Bu stok fotoğraflarının çoğu sadece yapışkan değil, aynı zamanda çok paraya mal oluyor.

Stockfreeimages’deki görseller Creative Commons Zero (CC0) kapsamında lisanslanmıştır; bu, görselleri izin istemeden veya sanatçıya kredi vermeden kullanabileceğiniz anlamına gelir (ancak her zaman takdir edilir).