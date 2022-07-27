Robert Janitz, realist dünya ve sanatın tarihini tuvale aktardığı eşsiz çizimleriyle sanatseverlere sunuyor. Bunun yanı sıra harmanladığı anılarıyla da yarı soyut ve soyut görüntüler ile de etkileyici çizimlere imzasını atıyor. Tereyağlı ekmek gibi alışıldık ve sıradan manzaraların bile duyguları harekete geçirebilmesine yardımcı oluyor. Porte tarihinde gözler önüne serilen dokuların anımsatıcı ve kışkırtıcı etkilerini araştırıyor. Uyumlu ve benzersiz renk pigmentleriyle boyama sürecini ve niteliklerini ön plana atıyor.

Robert Janitz Hakkında

1962 doğumlu Robert Janitz, Almanya’da doğdu ve Marburg Üniversitesi’nde Sanskritçe , Sanat Tarihi ve Karşılaştırmalı Dinler okudu. Bu alanlarda yüksek lisans yaptı ve kendini geliştirdi. 1991-1992 yıllarında Marburg’da Katharina Eitel altında kâğıt yapımı adına iki yıllık bir eğitim almıştır. Bir dönem Paris VIII Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar bölümünde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Paris, Los Angeles, İstanbul, Mexico City gibi büyük yerlerde geniş çaplı kişisel sergilerini açtı. İsviçre ve New York’ta çeşitli sergilere katıldı. Robert Janitz tek renkli arka planlar üzerinde un, balmumu ve yağ ile yaptığı soyut çalışmalarıyla tanınır. Robert Janitz ’in çalışmaları ve yaptıkları hakkındaki diğer bilgilere ulaşmak için https://sevildolmaci.com.tr/tr/sanatci/robert-janitz web adresini ziyaret edebilirsiniz.