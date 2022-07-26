Samsung’dan kendisine özel alışveriş uygulaması: Samsung Shop

Samsung’un mobil alışveriş uygulaması Samsung Shop, kullanıcı deneyimi baz alınarak yapılan geliştirmelerle en avantajlı ve kişiye özel teklifleri bir arada sunuyor. Uygulama, Samsung kampanyaları, ürünler hakkında detaylı bilgiler, ürün özellik ve fiyat karşılaştırmalarının yapılabildiği gelişmiş arama yeteneği sayesinde kullanıcıları doğru modelle buluşturuyor. Kişiye özel tekliflerle, uygun fiyatlı alışverişin keyfini herkese sunuyor.

Kullanıcı dostu ara yüzü ve yeni özelliklerle geliştirilen Samsung Shop, kategorileri gezinme ve satın alma işlemlerindeki hızı, kişiye özel algoritması ve teklifleri ile alışveriş deneyimini bir üst boyuta taşıyor. Kullanıcıyı odağa alan uygulama, anlık, kişiye özel, kategori bazlı bildirimlerle en uygun fiyatları ve teklifleri yakalamayı sağlıyor.

Mobil uygulamaya özel kampanya ve indirimler

Çok kolay kayıt ve giriş yapılabilen uygulamada, kredi kartı ile alışveriş, üye olmaksızın alışveriş, havale ile alışveriş ve anında banka kredisi gibi özellikler de bulunuyor. Bunun yanında bir ürün alana 2. üründe %50 indirim veya hediye ürün gibi mobil uygulamaya özel kampanyalar da sunuluyor. Yine kullanıcılara özel, ürün bazlı ve kategori bazlı sürpriz kupon kodları sunulabiliyor. Hızlı ve kullanıcı dostu mobil uygulama deneyimi ile teknoloji alışverişi artık daha keyifli hale geliyor. Samsung Shop üzerinde, cep telefonu, ev aletleri, TV gibi farklı kategorilerdeki ürünler rahat bir şekilde incelenebiliyor, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında merak edilen her detay aktarılıyor.

Samsung Shop App, 2022 yılında en hızlı büyüyen perakende uygulamalarından biri oldu

Uygulama ile en yenilikçi teknolojileri cazip tekliflerle bir arada sunan Samsung Shop App, Google’un paylaştığı son raporlara göre, 2022 yılında uygulama dünyasında en hızlı büyüyen perakende uygulamalarından biri olurken, şimdiye kadar 250 bin kez indirildi, aylık aktif kullanıcı sayısı ise 65 bine ulaştı. Aktif kullanıcı sayılarında, geçen yıla göre pazar yeri uygulamaları %4, yemek-market uygulamaları %37 büyürken; perakende uygulamaları %75 oranında bir büyüme gösterdi. Bu veriler Samsung tarafından yakından takip edilip, kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçları göz önüne alınarak sürekli geliştiriliyor. Samsung Shop uygulaması da teknolojinin yardımıyla şimdi birçok avantajı kişiye özel, anlık tekliflerle sunuyor. Kullanıcılar, mobil uygulamada çok daha detaylı şekilde inceleme yapabiliyor.

Uygulamayı indirmek isteyen kullanıcıların, akıllı telefonlarından Galaxy Store, Google Play Store veya Apple App Store’a girmeleri ve arama kısmına ‘Samsung Shop’ yazmaları yeterli oluyor.

Uygulama indirme bağlantıları