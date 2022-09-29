Heyecanla beklenen FIFA23’ün kutulu versiyonu Türkiye’de ilk kez Hepsiburada’da

Hepsiburada, dünyanın en çok oynanan ve sevilen bilgisayar oyunlarından olan ve yeni sürümü aylardır heyecanla beklenen FIFA 23’ün kutulu versiyonunu Türkiye’de oyunseverler ile buluşturacak ilk platform oluyor. Bilgisayar oyunları devi EASports’un Playstaion 4 ve Playstation 5 için çıkardığı en yeni futbol oyunu FIFA 23, yarın genel satışından bir gün önce Türkiye’de önce Hepsiburada’da satışa çıkacak.

Tüm dünyada oyunseverlerin tutkusu EA SPORTS FIFA 23, daha gerçekçi oynanış sunan HyperMotion2 teknolojisi, hem erkekler hem kadınlar FIFA World Cup, kadın kulüp takımlarının eklenmesi, çapraz oyun özellikleri ve daha fazlası ile ‘dünyanın en sevdiği oyunu’ önce Hepsiburada kullanıcılarıyla buluşacak.