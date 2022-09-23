Basketbol Süper Ligi’nin Ana Sponsoru Yemeksepeti Oldu

Yeni sezon için hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Basketbol Süper Ligi’nin (BSL) yeni ana sponsoru, h-ticaret (hızlı ticaret) sektörünün yenilikçi markası Yemeksepeti oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Yemeksepeti arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Yemeksepeti CEO’su Mert Baki’nin ev sahipliğinde, 22 Eylül Perşembe günü İstanbul Kuruçeşme’deki Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleştirilen imza töreni ve basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

9 Eylül 2022’de Türkiye Basketbol Federasyonu’yla imzalanan anlaşma ile Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru olan Yemeksepeti, Türk basketboluna desteğini artırarak 2022-2023 sezonu boyunca Basketbol Süper Ligi (BSL), All-Star ve Play-off’lar için de ana sponsorluğu üstlendi.

Sponsorluk anlaşması kapsamında Yemeksepeti, iki adet zemin çıkarması, pota yan boyunluk, pota yan gövde ve rakip takım arkasındaki koruma alanında markalama ile resmi televizyon röportaj alanının arka planında ve basın toplantılarında logo kullanımı gibi haklara sahip olacak.

“Türk basketbolunu her alanda destekliyoruz”

Türkiye’nin yenilenerek genç kalmayı bilen h-ticaret markası Yemeksepeti’nin, aynı şekilde sürekli gençleşerek yenilenen Basketbol Süper Lig’ine ana sponsor olarak vereceği destekten ötürü gurur duyduğunu söyleyen Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir hafta arayla Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile ikinci defa imza masasına oturarak siz değerli basın mensuplarının karşısına geçtiğim için çok gururlu ve mutluyum. Yemeksepeti olarak Türkiye Basketbol Federasyonu ile geçen hafta imzaladığımız anlaşmayla Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru olmuştuk. Bugün ise Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olmak üzere, bu kutlama töreninde sizlerin huzurunuzdayız. Geçen haftaki konuşmamda, bu desteği maddiyatın çok ötesinde gördüğümü söylemiştim. Bu hislerimi destekleyen yeni bir anlaşmayı imzalamak üzere bugün burada bir araya geldik. Uluslararası alanda da başarısını ispatlayan Türk basketbolunun, yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Yemeksepeti olarak ana sponsorluk anlaşmasıyla ligimizi desteklemekten ötürü gururluyuz.”

Önümüzdeki hafta başlayacak olan 2022-2023 sezonunda tüm takımlara başarılar dileyen Mert Baki, “Ülkemizin dört bir yanında 30 milyondan fazla kullanıcımıza h-ticaret alanında yenilikçi hizmetler veren bir marka olarak, toplumsal alanlarda hayata geçirdiğimiz çalışmalarla da varlık gösteriyoruz. Ülkemizde sporu, başta basketbol olmak üzere farklı branşlarda desteklemekten dolayı gururlu ve heyecanlıyız. Yeni sezonun Türkiye Basketbol Federasyonu’na, Basketbol Süper Ligi takımlarımıza, tüm oyuncularımıza, teknik kadrolara ve basketbolseverlere hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

“Olumlu enerji Türk basketboluna değer katacak”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise konuşmasında “Türkiye’nin en önemli markalarından Yemeksepeti ile kısa süre içinde ikinci anlaşmamızı da imzalayarak iş birliğimizi pekiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Milli Takımlarımızın resmi sponsoru olarak desteğini gösteren Yemeksepeti, önümüzdeki sezon ayrıca Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsoru olarak gücümüze güç katacak. Yemeksepeti CEO’su, Sayın Mert Baki ve ekibine Türk basketboluna duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Basketbol heyecanını geniş kitlelere yaymak sürecinde birbirinden değerli marka ve kurumların desteğini almak ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu anlamda Türk sporuna ve basketbolumuza destekleri için sponsorlarımıza müteşekkiriz. Kulüplerimizin de doğru yatırımları ile güçlenen liglerimizin kalitesinin her sezon daha fazla kabul görüp, takdir edilmesi bizleri memnun ediyor. Eurohoops’un yeni açıkladığı değerlendirmeye göre; Basketbol Süper Ligimiz Avrupa’nın en önemli ikinci ligi seçildi.

Basketbol Süper Ligi; Avrupa’nın en başarılı takımlarının yarıştığı, heyecanın ve rekabetin hep en yukarıda olduğu bir organizasyon. Son yıllarda kulüplerimizin Avrupa’daki başarıları ve kıtadaki en önemli sporcu ve antrenörlerin ülkemizi tercih etmesi ligimizin marka değerinin ne kadar yüksek olduğunun ispatıdır. Bu değeri, Yemeksepeti gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşan kıymetli bir iş ortağıyla buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz.

İnanıyorum ki bu iş birliğimiz, yakaladığımız olumlu enerji uzun yıllar Türk basketboluna değer katmaya devam edecektir. Anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Basketbol Süper Ligi’nde 2022-2023 sezonu, 28 Eylül Çarşamba günü oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası ile başlayacak. Normal sezonun ilk maçı 30 Eylül 2022, Türkiye Kupası müsabakaları ise 13-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Basketbola sunduğu desteği Espor alanında da sürdüren Yemeksepeti; Türkiye eMilli Takımları Ana Sponsorluğunun yanı sıra Beşiktaş Esports, Galatasaray Espor, Fenerbahçe Espor ve SuperMassive Blaze takımlarına da resmi sponsor olarak destek veriyor.