Girişimci Kurumlar Platformu Başkanı Tuğrul Ağırbaş Oldu

“Türkiye Ekonomisi Girişimci Kurumlara Dönüşüyor” mottosuyla 2018 yılında faaliyete başlayan Girişimci Kurumlar Platformu, üyelerinden aldığı güçle; inovasyon ekosistemi yaratmak, şirketleri bu ekosistemde bir araya getirerek değerli iş birliği olanakları oluşturmak amacıyla etki alanını büyütmeye devam ediyor.

Geleceği şekillendiren kurumsal üyeleri ve inovatif bakış açısına sahip kurumsal liderleri aynı çatı altında buluşturan platform; girişimci kültürünü yaygınlaştırarak daha iyi bir gelecek inşa etme tutkusuyla yeni faydalar yaratıyor. Yeni dönemde Birleşik Ödeme’nin ve Figopara’nın da üyeler arasına katılmasıyla güçlenen platformda, seçilmiş girişimlerin platforma kabul edilmesiyle girişimcilik dünyasına katkı sağlayan Türkiye’nin önde gelen kurumlarının yöneticileri ile girişimcilik dünyasının oyuncularının tanışması mümkün oluyor. Girişimlerin, girişimci kurumların uluslararası network, müşteri ve tedarik ağı gibi varlık ve yetkinliklerinden faydalanarak büyümesi; kurumların ise girişimlerin kaslarından ve hızından ilham alarak hızlanması ile hem kurumlar hem de girişimler için kazan kazan modeli yaratılması amaçlanıyor.

“Yeni dönemde başarılı işler yapacağız”

Bu yeni vizyonla girişimcilik dünyası ve kurumları bir araya getiren Girişimci Kurumlar Platformu’nun başkanlığını; girişimcilik vizyonuyla hareket ederek Anadolu Efes’in bu yoldaki dönüşümüne liderlik eden, kurumlar ile girişimleri kol kola yürümeye teşvik etmek üzere Danışma Kurulu üyesi olarak platformda aktif görev alan Tuğrul Ağırbaş üstlendi. GKP’nin NFT odağında gerçekleşen etkinliğinde üye kurumların yönetici ve inovasyon liderleri ile buluşan Tuğrul Ağırbaş, görüşlerini şu cümleler ile ifade etti:

“Girişimci Kurumlar Platformu, 2018 yılında kurumsal şirketlerin girişimci kurumlara dönüşümünü desteklemek ana hedefiyle kurulan ve şimdi etki alanını artırmasıyla yeni dönemde girişimcilik dünyası ve kurumları bir araya getiren bir yapıya büründü.

Girişimci perspektifiyle, Anadolu Efes’te bu yöndeki dönüşüme liderlik eden biri olarak, kurumların ve girişimlerin rekabet etmek yerine kol kola girerek birlikte başarmaları için Danışma Kurulu Üyesi olarak yer aldığım Girişimci Kurumlar Platformu’nda Başkanlık görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Platform Kurucusu İhsan Elgin ve çok değerli danışma kurulu üyelerimizle kol kola yürüyeceğimiz yeni süreçte güzel işler yapacağımızı umuyorum.”

Başkanlığını Tuğrul Ağırbaş’ın yaptığı Platform Danışma Kurulu’nda FarPlus Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Özsoy, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Girişimci Kurumlar Platformu Kurucusu İhsan Elgin, Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve Softtech Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Soner Canko yer alıyor.