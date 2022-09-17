Turkcell Superonline, 1.000 Mbps hızda 2 milyon abone sınırını aştı

Erdal Kaplanseren | Teknolog Yayın Yönetmeni Turkcell CEO’su Murat Erkan açıkladı. 2 milyonuncu abonenin Ayvalık’tan olması sebebiyle Cunda’da düzenlenen basın buluşmasına Türkiye teknoloji basını davet edildi. Teknolog adına takip ettiğim bu toplantıda, Murat Erkan’la sohbet etme şansı elde ettim. Turkcell Superonline’ın 1.000 Mbps hamlesiyle ulaştığı abone sayısının 2 milyonu aştığını, 55 bin kilometre fiberle 5 milyon haneye bağlantı sunma kapasitesini yakaladıklarını,açıkladı. 2 milyonuncu abonenin Ayvalık’tan olması sebebiyle Cunda’da düzenlenen basın buluşmasına Türkiye teknoloji basını davet edildi. Teknolog adına takip ettiğim bu toplantıda, Murat Erkan’la sohbet etme şansı elde ettim. Turkcell CEO’su Murat Erkan’ın anlattıklarının satır başları şöyle: “Türkiye’de fiber internetin gelişmesi için ortak altyapı çalışmalarının ivedilikle yapılması, bir nevi fiber seferberliğin hayata geçirilmesi gerekiyor.”

“Fiber hızda internete ihtiyaç duyan sektörlerin gelişimi için, fiber altyapının yaygınlaşması ayrıca önem kazanıyor.”

“Fiber internet şirketlerinin kayıkçı kavgasını bırakıp, tek çatı altında aynı ortak hedefle, Türkiye’nin menfaati için işbirliği yapması şart.”

“Fiber internet altyapısının yaygın hale getirilmesi ve sorunların çözümü için 3 kritik yılımız var. Bu süreci çok iyi değerlendirmeliyiz.”

“İlgili devlet kurumlarının da internet şirketinin yolunu açması çok önemli. Teşvik önceliği istiyoruz. Devletin bu konuda kâr beklentisinin olmaması lazım. Destek olunamıyorsa en azından önümüzdeki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.”

Edirne’den Diyarbakır’a Gaziantep’ten Kocaeli’ne kadar 28 ili fiberle donatan Turkcell, gerçek fiber kullanan müşteri sayısında iki milyonu aştı. Yaptığı yatırımlarla ışık hızında fiber altyapıyı beş milyon hane için hazır eden Turkcell, 55 bin km’lik fiber altyapısıyla Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Turkcell Superonline’ın iki milyonuncu fiber müşterisinin de katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapan Murat Erkan şunları söyledi:

Hafta sonu sınırsız kullanım hediyesi

“Türkiye’de ilk fiber yatırımını yaptığımız günden bugüne kadar geçen sürede, müşterilerimiz hızlı ve kaliteli internete teveccüh gösterdi ve bugün gerçek fiberde iki milyon müşteriye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterimiz Anıl Ali Fırat, en hızlı paketlerimizden biri olan 1000 Mbps’yi tercih ederek Turkcell Superonline’ın ışık hızındaki internetini kullanan iki milyonuncu kişi oldu. Bu vesileyle biz de kayıtsız şartsız cihazları uyumlu olan tüm müşterilerimizin indirme hızını bu hafta sonu boyunca 1000 Mbps’ye varan hızlara çıkarıyoruz. Tüm müşterilerimize 2 gün boyunca hediye ettiğimiz yüksek hızlı interneti ülkemizde yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda da Temmuz ayı itibarıyla fiberde en yüksek hızları erişilebilir kılan bir kampanya düzenlemiştik. Böylece Turkcell fiberi yeni tercih eden bireysel müşterilerimizin yüzde 40’ı 100 Mbps ve üzeri hızları seçerek gerçek fiber ile tanışmış oldu.”

Murat Erkan Wi-Fi 6 teknolojisiyle ilgili; “Müşterilerimizi ev internetinde de en gelişmiş teknolojilerle buluşturuyoruz. Ev içindeki kapsamayı artıran Wi-Fi 6 teknolojisi, Türkiye’de ilk kez Turkcell Superonline müşterileriyle buluştu. Şu anda dünyada da en yeni teknoloji olarak kabul edilen bu teknoloji, Turkcell Superonline fiberinin bulunduğu evlerde kısa sürede yüzde 30’unda kullanılmaya başlandı. Önümüzdeki dönemde tüm fiber evlere sunmayı hedefliyoruz. Duvarları yıkan teknoloji olarak adlandırdığımız Wi-Fi 6’nın bir ileri teknolojisi olan WiFi6E gibi en yeni teknolojilerin de testlerini halihazırda yapıyoruz. Bu sayede Türkiye’yi dijital dönüşümde ve bilgiye erişimde lider ülkelerden biri yapmak için çalışıyoruz” dedi.

İki milyonuncu fiber müşteri Balıkesir’den

Turkcell Superonline’ın iki milyonuncu fiber internet müşterisi Balıkesir’den Anıl Ali Fırat oldu. Murat Erkan, Turkcell Superonline 1000 Mbps hız paketine geçen Anıl Ali Fırat yüksek hızlı internetin tadını çıkarması için teknoloji paketi hediye etti. Beş yıldır Balıkesir’deki müşterilerine fiber internet hizmeti sunan Turkcell Superonline, burada 80 bin haneye erişen fiber altyapıya sahip.

“Ortak altyapıya şimdi geçmezsek; üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız”

Açıklamasında ortak altyapı vurgusu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “FTTH Council (Avrupa Eve Kadar Fiber İnternet Konseyi) tarafından Mayıs ayında yayınlanan rapora göre; Türkiye 39 Avrupa ülkesi içerisinde fibere erişimde 21. sırada yer alıyor. Bu rapora göre fiberleşme oranında ülkemiz Avrupa ortalamasının da gerisinde kalmış durumda. Yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye’nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına “ortak fiber altyapıyı” en doğru çözüm olarak görüyoruz. Hatta birçok Avrupa ülkesinde fiberin yaygınlaştırılmasına yönelik ortak altyapı şirketleri kurulmaya başlandı ve önümüzdeki dönemde fiberleşme konusunda büyük atılımların olması bekleniyor. Şimdiden bu çalışmalara başlayan Avrupa ülkeleri ile makasın açılmaması için bugün harekete geçmek çok önemli. Ortak altyapıya şimdi geçmezsek; üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız. Ülke insanımızın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin hak ettiği sıralara yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.