Yemeksepeti’nin Yemek Teslimat Robotu YEBO, Akasya’da Hizmete Başladı    

Türkiye’de yemek ve hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti, geleceğin teslimat yöntemlerini bugünden hayata geçiren uygulamalarından bir yenisini, Akasya’da hayata geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Caddebostan’da yemek teslimatı yapmaya başlayan otonom robot YEBO’nun iç mekân versiyonu, Akasya’daki seçili restoranlar için hizmet vermeye başladı. AVM içi teslimat robotu YEBO, siparişi restorandan alıp kapıdan kuryeye teslim etme görevini üstleniyor.

AVM robotu YEBO nasıl çalışıyor?

Saha Robotik iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile Yemeksepeti’nin yenilikçi teslimat robotu YEBO, alışveriş merkezlerindeki restoranlara hizmet veriyor. AVM robotu YEBO, Yemeksepeti üzerinden sipariş oluştuğunda yükleme alanında beklemeye başlıyor.

Robotta bulunan iki hazne sayesinde YEBO’ya tek seferde iki farklı restorandan sipariş yüklenebiliyor. PIN kodunu giren restoran görevlisi siparişi YEBO’ya yükledikten sonra, robot AVM’nin kapısına doğru yola çıkıyor. Kapıda bekleyen saha elemanı, ekranda restoranın adını seçerek PIN’i giriyor ve hazneyi açarak siparişi teslim alıyor.

Teknolojiyi en üst seviyede kullandığı inovatif projeleriyle Yemek, Yeni ve Yarın üzerine kurduğu 3Y konseptini güçlendiren Yemeksepeti; teslimat robotunun yanı sıra, hava ve deniz yoluyla da yemek teslimatı yaptığı yenilikçi projelerini duyurmaya hazırlanıyor.