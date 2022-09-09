Yemeksepeti, Basketbol Milli Takımlar’ın Resmi Sponsoru Oldu

Türkiye’nin öncü h-ticaret markası Yemeksepeti, Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığı anlaşmayla, Basketbol Milli Takımlar’ın Resmi Sponsoru oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Yemeksepeti CEO’su Mert Baki’nin ev sahipliğinde düzenlenen imza töreni, 9 Eylül’de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Türkiye Basketbol Federasyonu Temsilcileri, spor camiasından isimler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

2023 yılı sonuna kadar devam edecek anlaşma kapsamında Yemeksepeti, Basketbol Milli Takımlar’ı bir yıl boyunca Resmi Sponsor olarak destekleyecek. Sponsorluk anlaşması kapsamında Yemeksepeti, resmi televizyon röportaj alanının arka planında ve basın toplantılarında logo kullanımı gibi haklara sahip olacak.

İmza töreninde konuşan Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirdikleri anlaşma ile Basketbol Milli Takımlar’ın Resmi Sponsoru olmalarından dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı ve şunları söyledi: “Türkiye bir spor ülkesi ve bizim için milli formanın değeri paha biçilemez. Konu milli takımlar olduğunda tüm ülke tek yürek oluyoruz. Ay-yıldızlı formamızla ter döken milli sporcularımızı desteklemek, ülkemizi en iyi biçimde temsil etmelerine katkı sunmak bizim için büyük bir gurur ve onur vesilesi. Bu anlaşmayı maddi bir desteğin ötesinde görüyoruz. 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Yemeksepeti, 81 ilimizde 30 milyonu aşkın kullanıcısı, 60 bin iş ortağı restoranı ve 11 bin mahalle esnafıyla bir Türkiye markası ve Türkiye’nin Basketbol Milli Takımlar’a destek bizim için maddiyattan çok daha fazlası demek. Basketbolun pozitif ve birleştirici gücüne inandığımızı ve takımlarımız başarılarına yenilerini eklerken yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Bu konuşma vesilesiyle, başta Basketbol Federasyonu Başkanı’mız Sayın Hidayet Türkoğlu olmak üzere, tüm Basketbol Federasyonu’na, sporcularımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise konuşmasında “FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın Tiflis’teki grup maçlarının ardından ayağımızın tozuyla sizlerle burada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. EuroBasket’te son 16’ya kalarak Berlin’de mücadele etmeye hak kazanan A Erkek Milli Takımımızı kutlamak istiyorum. Berlin’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı Fransa ile oynayacağımız son 16 müsabakası için Arena Berlin’e davet ediyorum. Kadın ve erkek milli takımlarımızın her kategorideki sporcularıyla gurur duyuyoruz. Basketbol, heyecanın, birlikteliğin ve enerjinin çok yüksek olduğu bir spor. Bu yönüyle sporseverler için değeri sürekli artan bir çekim merkezi olmaktadır. Ligimizde artan rekabet dozu ve takımlarımızın uluslararası başarıları da basketbolumuzun cazibesini artırıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; ülkemizin önemli marka ve kurumlarının, basketbolu tercih etmeleri bizleri daha güçlü hedefler koymak için motive etmektedir. Sponsorlarımızla büyük basketbol ailemiz her geçen gün genişliyor.

Bugün Türkiye’nin gurur duyduğu markalardan olan ve milyonlarca kişiye ulaşan Yemeksepeti’nin ailemize katılarak Basketbol Milli Takımlar resmi sponsoru oldu. Bu yaz bütün yaş kategorilerinde adından söz ettiren, Basketbol Milli Takımlarımız; ülkemizin en prestijli kuruluşlarından Yemeksepeti ile güçlerini birleştirerek yeni ve daha büyük başarılara yürüyecektir.

Türkiye Basketbol Federasyonu ve Yemeksepeti markalarının güçlü algısını bir çatı altında toplama başarısı gösteren, kendi çalışma arkadaşlarıma ve Yemeksepeti CEO’su Sayın Mert Baki olmak üzere tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Yemeksepeti ile yaptığımız anlaşmanın önemi, diğer bütün sponsorluklarımız gibi bizler için çok büyük. Kendilerinin Türk basketboluna ve milli takımlarımıza olan güvenlerinden dolayı heyecan duyuyoruz. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyor, daha uzun yıllar sürecek bir iş birliğinin başlangıcı olacağına inanıyorum.” dedi.

Türkiye eMilli Takımları’nın da Ana Sponsor’u olan Yemeksepeti, bunun yanı sıra Espor alanında Beşiktaş Esports, Galatasaray Espor, Fenerbahçe Espor ve SuperMassive Blaze’e de resmi sponsor olarak destek veriyor.